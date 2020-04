Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (16.04.2020/ac/a/d)



Zuletzt sei der Leverkusener Konzern v.a. wegen Chloroquin im Fokus gestanden. Dem Malaria-Mittel werde nachgesagt, gegen die durch das neuartige Coronavirus ausgelöste Lungenerkrankung Covid-19 wirksam zu sein. An einem Impfstoff gegen das Virus forsche Bayer indes nicht, könnte aber bei der Herstellung den Entwicklern unter die Arme greifen.Der deutsche Pharma- und Chemiekonzern wolle nach der Zulassung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus bei der Produktion des Mittels aushelfen. Zurzeit halte Bayer schon Kapazitäten vor, um diese bei Bedarf teilweise umwidmen zu können, habe Konzernchef Werner Baumann in einem am Donnerstag veröffentlichen Podcast mit dem Journalisten Gabor Steingart gesagt. Baumann rechne demnach für Anfang oder Mitte 2021 mit der Zulassung eines Impfstoffs. Zurzeit stelle Bayer keine Impfstoffe her, die Produktion müsste erst wieder hochgefahren werden.Derweil sei es um die Vergleichsgespräche bezüglich der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA ruhig geworden. Mit jedem Tag sinke die Chance, dass Bayer noch vor der diesjährigen Hauptversammlung eine Lösung oder zumindest einen Lösungsansatz präsentieren könne. Das Event steige am 28. April, aber in digitaler Form. Einen Tag vorher (27. April) wolle Bayer den Einblick in die Bilanz zum ersten Quartal 2020 gewähren. Wichtig dürften in diesem Zusammenhang Aussagen zur Corona-Pandemie sein.