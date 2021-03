Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) habe mitgeteilt, dass der Geschäftsbereich Mercedes-Benz Cars & Vans dank der starken Nachfrage in China im ersten Quartal 2021 einen höheren Absatz und Umsatz als im Vorjahr erwarte. Der Autobauer erwarte, dass sich die positiven Trends von Ende 2020 bis ins Jahr 2021 fortsetzen würden. Daimler Trucks werde voraussichtlich einen stagnierenden Absatz im Jahresvergleich erzielen.



BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) habe gesagt, dass es keine Mineralien kaufen werde, die aus Tiefseevorkommen gewonnen würden, bis es eine umfassende wissenschaftliche Untersuchung über die Auswirkungen des Tiefseebergbaus auf die Umwelt gebe. Einen ähnlichen Ansatz würden Unternehmen wie Google, Volvo (ISIN: SE0000115446, WKN: 855689, Ticker-Symbol: VOL1, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: VOLVF) oder Samsung (ISIN: US7960502018, WKN: 881823, Ticker-Symbol: SSUN) verfolgen.



Einem Bericht von Reuters zufolge plane Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BAYZF) eine Versteigerung seiner Schädlingsbekämpfungssparte in diesem Sommer. Die Einheit könnte über 2 Mrd. Euro wert sein. Bayer kooperiere bei dem Verkauf mit der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC). Weder Bayer noch die Bank of America hätten die Nachricht bestätigt.



VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) sei heute eine der stärksten deutschen Aktien. Das Unternehmen habe bestätigt, dass es für 2021 weiterhin einen Umsatz von rund 940 Mio. Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 30% erwarte.



ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) notiere nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für 2020 10% niedriger. Der Umsatz des Unternehmens sei um 14,1% auf 1,48 Mrd. Euro gesunken, während das EBIT mit 27,7 Mio. Euro um 55% niedriger gewesen sei als im Vorjahr. Das Unternehmen habe einen Nettoverlust von 40,8 Mio. Euro gemeldet und empfohlen, keine Dividende zu zahlen. (31.03.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte in Europa notieren am Mittwoch uneinheitlich - deutsche, niederländische, italienische und spanische Aktien legen zu, während britische, französische und Schweizer Aktien nachgeben, so die Experten von XTB.Der Handel sei bisher eher ruhig verlaufen. Die Kursbewegungen könnten um 14:15 Uhr etwas volatiler werden, wenn die ADP-Beschäftigungsdaten für März veröffentlicht würden. Die Märkte würden einen Anstieg der US-Beschäftigung um 550 Tsd. erwarten, den höchsten Zuwachs seit September 2020.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe ein Allzeithoch knapp über der Marke von 15.035 Punkten erreicht. Allerdings habe der Index diese Gewinne nicht halten können und ein kleiner Pullback sei gestartet worden. Der DAX notiere in einer kurzfristigen Range von 14.980 bis 15.035 Punkten. Die untere Grenze der Spanne werde durch die jüngsten Intraday-Kursreaktionen markiert, während die obere Grenze durch das 161,8% Retracement der Mitte März begonnenen Abwärtskorrektur markiert werde. Ein Bruch unter die untere Grenze könnte den Weg in Richtung der Unterstützungszone zwischen dem 127,2% Retracement der oben genannten Korrektur und dem 23,6% Retracement der jüngsten Aufwärtsbewegung ebnen.