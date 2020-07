Der DAX steige heute auf der Grundlage der Vereinbarung, die zwischen den EU-Staats- und Regierungschefs getroffen worden sei. Der Index notiere oberhalb der 13.135-Punkte-Marke, was bedeute, dass er sich für das Jahr 2020 wieder in der Gewinnzone befinde. Es gebe zwei kurzfristige Widerstände: Der erste liege bei 13.500 Punkten und stimme mit den Hochs von 2017 und 2018 überein. Der zweite liege im Bereich von 13.800 Punkten, wo sich das Allzeithoch befinde. Ein neues Allzeithoch würde den Weg für die Fibonacci-Erweiterung von 161,8% des Ausverkaufs von Februar bis März ebnen. Man sollte beachten, dass dieses Retracement bei etwa 17.550 Punkten liege, weshalb der DAX etwa 25% über sein aktuelles Allzeithoch hinaus steigen müsste, um es zu erreichen.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) habe vor dem US-Berufungsgericht den ersten Fall im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichtungsmittel Roundup verloren. Das Gericht habe den Betrag, den Bayer an den Kläger als Schadensersatz zu zahlen habe, deutlich reduziert. In einem ersten Gerichtsurteil habe es geheißen, Bayer müsse 289,2 Millionen USD zahlen, was später auf atemberaubende 2 Milliarden USD erhöht worden sei! Nach dem jüngsten Urteil müsse Bayer jedoch nur noch 20,4 Millionen USD zahlen.



Laut einem internen Memo, das Reuters eingesehen habe, plane thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF), nach neuen Wegen zur Stärkung seiner Bilanz zu suchen. Die Unternehmensleitung habe gesagt, dass die Erlöse aus dem Verkauf der Aufzugseinheit eine kurze Entlastung bringen, aber nicht lange ausreichen würden. Das Unternehmen prüfe derzeit verschiedene staatliche Hilfsprogramme.



Jan Marsalek, der ehemalige COO von Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) und eine Schlüsselfigur beim Zusammenbruch des Unternehmens, bleibe für die deutsche Staatsanwaltschaft unerreichbar. Laut "Spiegel"-Bericht sei Marsalek in den frühen Morgenstunden des Samstags, dem 19. Juni, im weißrussischen Minsk eingetroffen. Wirecard habe einen Tag zuvor bekannt gegeben, dass ihm Milliarden EUR fehlen würden. (21.07.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den europäischen Märkten ist optimistisch, da sich die Staats- und Regierungschefs der EU schließlich auf den 750 Milliarden EUR schweren Sanierungsfonds geeinigt haben, so die Experten von XTB.Die meisten Blue-Chip-Indices aus Europa würden über 1% höher gehandelt. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei einer der Top-Mover: Der Index steige um 1,9% und notiere im Jahr 2020 wieder in der Gewinnzone.