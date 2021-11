Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vor vier Monaten habe Bayer von der US-Gesundheitsbehörde FDA grünes Licht für sein wichtiges Nierenmedikament Kerendia (Finerenon) erhalten. Nun erweitere der Pharmakonzern sein klinisches Entwicklungsprogramm für Finerenon mit einer Phase-3-Studie bei Kindern und Jugendlichen mit chronischer Nierenerkrankung. An der Börse wolle die Meldung indes noch nicht richtig fruchten.Bei Kindern und Jugendlichen mit chronischer Nierenerkrankung (CKD) sei der ungedeckte Bedarf an neuen Behandlungsoptionen ebenso wie bei Erwachsenen hoch, um das Fortschreiten der Erkrankung zu verzögern und die Nierenfunktion zu erhalten. Bayer habe heute die Initiierung der Phase-III-Studie FIONA bekannt gegeben. Diese solle die Wirkung von Finerenon bei pädiatrischen Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz und stark erhöhter Proteinausscheidung im Urin untersuchen. Franz Schaefer, Professor für Pädiatrie am Universitätsklinikum Heidelberg, erläutere: "Im Erfolgsfall könnten die Erkenntnisse aus dieser Studie von großer Bedeutung für Kinder mit chronischer Nierenerkrankung und ihre Familien sein."Das Medikament Kerendia sei im Juli von der FDA freigegeben worden und habe Bayer den operativen Gewinn im dritten Quartals ein wenig verhagelt. Der Umsatz im Pharmageschäft sei jedoch gewachsen, auch dank der weiterhin hohen Nachfrage nach dem Blutgerinnungshemmer Xarelto und dem Augenmedikament Eylea. Auch das Geschäft mit dem Krebsmedikament Nubeqa, das aktuell im US-amerikanischen Markt eingeführt werde, sei deutlich gewachsen.Die mögliche Ausweitung des Wirkstoffs Finerenon gegen Nierenversagen von Diabetes-Patienten auf die jüngere Zielgruppe sei eine positive Meldung für Bayer. Denn weltweit würden mehr als 160 Millionen Patienten laut Bayer mit einer chronischer Nierenerkrankung und Typ-2-Diabetes leben.Die Freude der Bayer-Aktionäre halte sich am Montag-Vormittag jedoch in Grenzen. Im freundlichen DAX -Umfeld gebe die Bayer-Aktie leicht nach.Die mögliche Ausweitung des Einsatzes des Nierenmedikaments Finereron auf eine jüngere Zielgruppe sei mittelfristig positiv zu werten. Nach gut zehn Prozent Plus seit Mitte September habe die Bayer-Aktie jedoch eine kleine Verschnaufpause verdient. Kurzfristig sorge das Scheitern an der 200-Tage-Linie auch für eine technisch bedingte Kursschwäche. Zudem seien auch die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten von Bayer noch nicht gänzlich vom Tisch.Anleger bleiben weiter an der Seitenlinie, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 15.11.2021)