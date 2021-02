Börsenplätze Bayer-Aktie:



Wien (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer habe mit seinen Q4-Zahlen die Erwartungen des Marktes nicht erfüllen können. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2021 liege dagegen über den aktuellen Analystenschätzungen.Der deutsche Konzern habe soeben die Zahlen für das vierte Quartal publiziert und einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 präsentiert. Die Umsätze seien in Q4 2020 im Jahresvergleich um 7,0% auf EUR 10,0 Mrd. zurückgegangen, Analysten hätten im Schnitt mit EUR 10,12 Mrd. gerechnet. Der Kerngewinn belaufe sich auf EUR 1,32 je Aktie, die Markterwartungen hätten hier bei EUR 1,26 je Aktie gelegen. Das adjustierte EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) habe sich um 3,4% auf EUR 2,39 Mrd. reduziert und habe damit ebenfalls unter dem Konsens von EUR 2,49 Mrd. gelegen. Was die einzelnen Sparten betreffe, habe Pharma operativ die Erwartungen leicht übererfüllen können, Consumer Health und Crop Science hätten dagegen unter den Analystenschätzungen gelegen.Bei den Rechtsstreitigkeiten zu Glyphosat in den USA habe sich das Unternehmen Anfang Februar 2021 mit den Klägeranwälten darauf geeinigt, wie künftige Klagen gehandhabt und beigelegt werden sollten. Nun müsse das Gericht die neue Einigung prüfen. Inzwischen gebe es ca. 90.000 aktuelle Klagen, die verglichen worden seien oder nicht den Kriterien entsprochen hätten, die zur Teilnahme an dem Vergleich berechtigen würden. Das Unternehmen werde weiter mit den Klägeranwälten verhandeln, um sich auch zu den verbleibenden bestehenden Klagen zu einigen. Bayer habe gestern mitgeteilt, dass der Geschäftsbereich Environmental Science für professionelle Kunden veräußert werde. Dazu würden die Bekämpfung von Krankheitsüberträgern, professionelle Schädlingsbekämpfung und gewerbliche Vegetationskontrolle in Forstwirtschaft, auf Rasenflächen und bei Zierpflanzen gehören. Der Geschäftsbereich habe im Jahr 2019 einen Umsatz in der Größenordnung von EUR 600 Mio. erzielt.Für das laufende Geschäftsjahr 2021 erwarte der Bayer-Konzern einen Gesamtumsatz in der Bandbreite zwischen EUR 42 Mrd. und EUR 43 Mrd. (entspreche einem währungsbereinigten Wachstum von drei Prozent; Konsens: EUR 41,61 Mrd.). Das bereinigte EBITDA sehe Bayer zwischen EUR 11,2 Mrd. und EUR 11,5 Mrd. (Konsens: EUR 10,94 Mrd.), dies entspreche einer adjustierten EBITDA-Marge von rd. 27%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity