Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de (26.04.2022/ac/a/d)



Bereits Ende der vergangenen Handelswoche habe das DAX -Unternehmen Bayer eine strategische Partnerschaft für Agrar-Biologika mit Ginkgo Bioworks angekündigt. Darüber hinaus solle die Technologie-Plattform von Joyn Bio - einem Joint Venture von Leaps by Bayer und der amerikanischen Biotech-Schmiede - weiterentwickelt werden.Im Rahmen der strategischen Partnerschaft übernehme Ginkgo Bioworks die Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen für landwirtschaftliche Biologika von Bayer in West Sacramento sowie die entsprechende Wirkstoffforschungs- und Lead-Optimierungsplattform, so die Leverkusener. Im Zuge dessen werde Bayer unter anderem Zugriff auf die Technologien zur Stickstofffixierung des Joint Ventures Joyn Bio erhalten.Die Zusammenführung der beiden F&E-Plattformen bei Ginkgo Bioworks in Sacramento solle bis zum Jahresende erfolgen. Die Erforschung und Entwicklung von Biologika werde so gestärkt und die Arbeit an nachhaltigen, bahnbrechenden Technologien für die Landwirtschaft werde beschleunigt, heiße es weiter.