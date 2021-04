Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (28.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Fast drei Jahre seien seit dem ersten Urteil im US-Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Düngemittel vergangen - abgehakt sei das Thema für den Leverkusener Konzern noch immer nicht. Wegen Milliarden-Rückstellungen für die Streitigkeiten und hoher Abschreibungen im Agrargeschäft sei 2020 ein Verlust von mehr als 10 Mrd. Euro angefallen. Mit einem Minus von rund einem Drittel sei die Bayer-Aktie 2020 Schlusslicht im DAX gewesen. Entsprechend harsch sei die Kritik der Aktionäre auf der Online-Hauptversammlung am Dienstag ausgefallen.Angesichts des teuren Glyphosat-Erbes, das Bayer-Chef Werner Baumann sich 2018 mit der Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto ins Haus geholt habe, hätten er und Bayer viel Vertrauen bei den Anlegern verspielt. "Bayer muss die Klagerisiken und Altlasten von Monsanto abschließend in den Griff bekommen", habe der Experte der kreditgenossenschaftlichen Fondsgesellschaft Union Investment, Janne Werning, gesagt.Richtungsweisend würden vor diesem Hintergrund die kommenden Wochen: Am 19. Mai stehe eine Anhörung vor dem zuständigen Bundesrichter Vince Chhabria auf der Agenda. Der Termin sei aus organisatorischen Gründen um eine Woche verschoben worden, wie das Bayer-Management erklärt habe. Dabei gehe es um den neuen Vorschlag von Bayer und der Gegenseite zum Umgang mit diesem entscheidenden Teil des milliardenschweren Glyphosat-Vergleichs. Den ersten Vorschlag habe der Richter im vergangenen Jahr abgelehnt. Baumann habe auf der Hauptversammlung erneut betont, dass beide Streitparteien "mit der überarbeiteten Einigung gewissenhaft auf die Fragen eingegangen" seien, die das Gericht aufgeworfen habe.Bayer-Chef Baumann habe den Aktionären Besserung versprochen. "Wir wollen Ihr Vertrauen wieder zurückgewinnen. Und wir werden liefern." Die Anteilseigner, die die Hauptversammlung zur Abstimmung über das Top-Management genutzt hätten, schienen auf Baumanns Worte zu setzen. Wie vor einem Jahr hätten sie mit etwas mehr als 90% für eine Entlastung des Vorstandes gestimmt. 2019, als die Glyphosat-Krise erstmals das bestimmende Thema auf einer Aktionärsversammlung gewesen sei, hätten die Anteilseigner dem Vorstand noch die Entlastung verweigert.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link