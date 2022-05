Mit Material von dpa-AFX



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (19.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Bayer-Aktie habe sich vom jüngsten Glyphosat-Schock sehr gut erholt. Binnen weniger Tage sei der Aktienkurs von 55 auf 63,50 Euro gestiegen. Am heutigen Donnerstag warte der Pharmakonzern mit der Zulassung eines weiteren Medikaments in China auf, weshalb die Gesellschaft erneut zu den stärksten DAX-Werten gehöre.Chinas Arzneimittelbehörde NMPA habe das Bayer-Medikament Verquvo zugelassen. Das habe der Pharmakonzern am heutigen Donnerstag mitgeteilt. Das Medikament diene zur Behandlung von Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz und reduzierter Ejektionsfraktion.Der Arzneistoff, Vericiguat, habe demnach einen anderen Wirkansatz als bestehende Herzinsuffizienz-Therapien. Er eigne sich speziell zur Behandlung von Patienten nach einer Dekompensation mit intravenöser Therapie.Verquvo sei in den USA, der EU, Japan und weiteren Ländern bereits zugelassen. Weitere Anträge auf Marktzulassung seien laut Bayer weltweit eingereicht.Gute Nachrichten gebe es auch bezüglich anderer Medikamente des Pharma-Unternehmens. Analyst Michael Leuchten von der UBS sehe Aufwärtspotenzial bei dem Xarelto-Nachfolger Asundexian - der nächsten Generation des Gerinnungshemmers.Die Patentklippe rund um die Medikamente Xarelto und Eyelea halte der Experte allerdings für weniger ausgeprägt als in der Bewertung impliziert.Bayer könne derzeit mit zahlreichen guten News aus der Pharma-Division punkten.Aufgrund der weiterhin ungelösten Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten mahnt "Der Aktionär" allerdings weiter zur Vorsicht. Vom Einstieg sollten Anleger absehen, so Alexandra Jarchau. (Analyse vom 19.05.2022)