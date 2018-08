Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

80,88 EUR -3,44% (15.08.2018, 15:16)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

81,17 EUR -3,40% (15.08.2018, 15:31)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Die Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (15.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Ian Hilliker von Jefferies & Co:Ian Hilliker, Aktienanalyst von Jefferies & Co, empfiehlt Anlegern im Rahmen einer Aktienanalyse die Aktien des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) nur noch zu halten.Den Umstand, dass die Bayer AG in einem Rechtsstreit wegen eines Zusammenhangs zwischen dem Unkrautvernichter Roundup (Glyphosat) und Krebsrisiken zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt worden sei, bezeichnen die Analysten von Jefferies & Co als Überraschung.Die Kursabschläge sind nach Ansicht des Abalyst Ian Hilliker übertrieben ausgefallen. Allerdings könnte bis zu einem Urteil in einem Berufungsverfahren einige Zeit vergehen. Die Unsicherheiten hinsichtlich des endgültigen Ausgangs des Verfahrens würden auf dem Aktienkurs lasten.In ihrer Bayer-Aktienanalyse stufen die Analysten von Jefferies & Co den Titel von "buy" auf "hold" zurück und reduzieren das Kursziel von 110,00 auf 92,00 EUR.Börsenplätze Bayer-Aktie: