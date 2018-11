Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (30.11.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) von 72 auf 69 Euro.Die Bayer AG wolle mit den beschlossenen Maßnahmen die im Konzern existierenden Baustellen angehen und tue dies zu einem Zeitpunkt, zu dem man offensiv die zu bewältigenden Aufgaben anpacken könne, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Ziel sei es, Einsparpotenziale zu heben und durch die Konzentration der Investitionen auf das Kerngeschäft die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit und damit letztlich die Ertragskraft des Leverkusener Konzerns zu steigern. Vorstandschef Baumann sei entschieden dem möglichen Eindruck entgegengetreten, dass es einen Zusammenhang zwischen den jetzt getroffenen Beschlüssen und den Problemen durch die Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto geben könnte. Dennoch würden die mittlerweile rund 9.300 Klagen bezüglich der Anwendung des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat der entscheidende Belastungsfaktor für den Kurs der Bayer-Aktie bleiben. Daran würden auch die wünschenswerten Erfolge bei der Realisierung der Portfolio- und Strukturanpassungen nichts Wesentliches ändern, zumal diese zunächst zu hohen Einmalbelastungen führen würden.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Bayer-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 72 auf 69 Euro reduziert. (Analyse vom 13.11.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Bayer AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Bayer-Aktie: