Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

47,505 EUR -0,64% (03.12.2020, 14:03)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

47,485 EUR -0,71% (03.12.2020, 13:48)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (03.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer habe in seinem Pharmageschäft zuletzt Unternehmen aus der Zell- und Gentherapie hinzugekauft. Nach der jüngsten Übernahme des US-Gentherapie-Spezialisten AskBio hätten die Leverkusener nun eine neue Plattform installiert, um diese Aktivitäten strategisch zu lenken. Ziel sei es, die zunehmend führende Position auf diesem Gebiet auszubauen, so das Unternehmen. Die Bayer-Aktie könne davon nicht profitieren.Zu den bislang fünf Projekten in der fortgeschrittenen Entwicklung sollten jährlich mindesten drei neue klinische Kandidaten hinzukommen. "Dies ist ein entscheidender Moment für Bayer. Zell- und Gentherapien sind führende Innovationen in der Gesundheitsversorgung und es ist unser Ziel, an der Spitze dieser Revolution in der Wissenschaft zu stehen", habe Stefan Oelrich, Bayer-Pharma-Vorstand, gesagt.Bayer habe Ende Oktober mit Ask Bio für rund vier Milliarden Dollar übernommen - ein guter Schritt nach vorn auf dem Gentherapie-Feld. Das amerikanische Unternehmen sei im Besitz einiger wichtiger US-Patente, habe die Basistechnologie für mehrere bereits zugelassene Gentherapien von anderen Firmen entwickelt und noch eine Reihe eigener Entwicklungsprojekte im Köcher.Anleger sollten besser außen vor bleiben. Die Bayer-Aktie ist kein Kauf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: