Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

55,50 EUR +0,02% (21.06.2019, 09:03)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

55,29 EUR -0,54% (21.06.2019, 09:18)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (21.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





LeverkusenKulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Pharmakonzern teste in den USA den Wirkstoff Regorafenib (Handelsname: Stivarga) als ersten Wirkstoff in einer mehrarmigen Kooperations-Studie bei Hirntumor-Patienten. In dieser Woche sei der Startschuss dafür gefallen. Die Studie sei international von enormer Bedeutung, die GBM AGILE-Studie solle bis Ende 2019 an 40 Uni-Kliniken und ambulanten Einrichtungen in den USA anlaufen, bis 2020 plane Bayer laut der Pressemitteilung eine Erweiterung auf Europa, China, Kanada und Australien.Stivarga zähle im Bayer-Portfolio nicht zu den absoluten Top-Sellern. Analysten würden in diesem Geschäftsjahr von einem Umsatz von gut 342 Millionen Euro ausgehen, in den Folgejahren würden die bei Bloomberg geführten Experten mit moderaten Erlössteigerungen rechnen.Der DAX-Titel habe im freundlichen Marktumfeld sich von den Mehrjahrestiefständen lösen könne, das Chartbild habe sich zumindest kurzfristig wieder aufgehellt. Dennoch würden die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten weiter die solide operative Entwicklung des Konzerns überschatten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: