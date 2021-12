Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

44,57 EUR -1,35% (03.12.2021, 11:08)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

44,58 EUR -0,79% (03.12.2021, 10:53)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (03.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Bayer-Konzern habe am heutigen Freitag starke Phase-3-Daten zum Krebsmittel Nubeqa veröffentlicht. Der primäre Endpunkt sei erreicht worden, das Gesamtüberleben bei einer bestimmten Form von Prostatakrebs habe signifikant verlängert werden können, habe die Studie gezeigt. Die Aktie von Bayer könne davon allerdings nicht profitieren.Die Studie habe gezeigt, dass die Behandlung mit Nubeqa in Kombination mit einem Chemotherapeutikum und einer Hormontherapie eine signifikante Verlängerung des Gesamtüberlebens bei Männern mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakarzinom (mHSPC) gegenüber der Standardtherapie alleine habe erreichen können. Detaillierte Studienergebnisse sollten in Kürze auf einem wissenschaftlichen Kongress vorgestellt werden. Bayer plane, die Daten bezüglich eines Zulassungsantrags in dieser Indikation mit Gesundheitsbehörden weltweit zu besprechen.Für Patienten mit nicht-metastasiertem kastrationsresistenten Prostatakarzinom (nmCRPC) sei Nubeqa bereits weltweit in mehreren Märkten zugelassen, darunter in der EU, den USA, Japan und China. Das Produkt werde gemeinsam von Bayer und dem weltweit tätigen Pharmaunternehmen Orion aus Finnland entwickelt."Für Patienten mit mHSPC gibt es nach wie vor einen hohen Bedarf an neuen Therapieansätzen, die die Behandlungsergebnisse verbessern können", habe Dr. Scott Z. Fields, M.D., Senior Vice President und Leiter Oncology Development der Division Pharmaceuticals von Bayer, gesagt.Die Aktie von Bayer sei hingegen weiter ein Trauerspiel. Die Aktie verliere am heutigen Freitag erneut. Die Rechtsstreitigkeiten um Glyphosat würden weiterhin das bestimmende Thema bleiben.Anleger machen weiterhin einen Bogen um die Aktie, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.12.2021)Mit Material von dpa-AFX