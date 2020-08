Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (04.08.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF), senkt aber das Kursziel von 78 auf 65 Euro.Die operative Entwicklung des Leverkusener Konzerns sei in Q2 durch die Corona-Krise gebremst worden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Beim Glyphosat-Komplex gehe Strauß davon aus, dass die Einwände von Richter Chhabria zwar zu Verzögerungen führen würden, ein Vergleich jedoch letztlich zustande komme. Damit sollte dieses Kapital unter überschaubaren finanziellen Belastungen abgeschlossen werden können. Mit erheblichen Unsicherheiten sei der nun unter Berücksichtigung möglicher Auswirkungen der Corona-Krise formulierte Ausblick für 2020 behaftet. Strauß habe den neuen Management-Prognosen durch eine Überarbeitung seiner Schätzungen und eine deutliche Senkung des Kursziels für die Bayer-Aktie auf 65 Euro (bisher: 78 Euro) Rechnung getragen.Auf dem aktuellen Kursniveau rechtfertigt jedoch das aus Sicht von Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, zuletzt verbesserte Chance-/Risiko-Verhältnis eine Hochstufung der Bayer-Aktie von "halten" auf "kaufen". Anleger sollten aber den Glyphosat-Rechtsfall und weitere juristische Auseinandersetzungen im Auge behalten. (Analyse vom 04.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: