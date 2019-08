Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

62,97 EUR +7,02% (08.08.2019, 17:35)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (09.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Es scheine so, als wären mit einem Schlag sämtliche Probleme bei Bayer wie weggeblasen. Die Aktie habe in den vergangenen Tagen eine wahre Rallybewegung hinlegen können. Im Wochenvergleich gehöre das Papier nicht nur zu den sechs einzigen Werten im DAX, das überhaupt eine positive Performance vorweisen könne, es führe die Gewinnerliste sogar an. Genauso wie am gestrigen Donnerstag.Es tue sich derzeit also einiges bei Bayer. Die jüngsten Spartenverkäufe seien absolut zu begrüßen, auch dass der Leverkusener Konzern im Pharmabereich wieder mehr Gas geben wolle. Nichtsdestotrotz hänge jedoch weiterhin ein Damoklesschwert über Bayer: die mittlerweile zigtausend Klagen im Zusammenhang mit Glyphosat. Die Lösung dieses Dilemmas sei aufgrund der hohen Zahl an Klagen (18.400) sowie der Höhe der Forderungen an Komplexität kaum zu überbieten, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Bayer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:63,00 EUR +1,04% (09.08.2019, 09:01)