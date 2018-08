Börsenplätze Bayer-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

76,97 EUR -4,73% (16.08.2018, 10:26)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

76,41 EUR -5,37% (16.08.2018, 10:41)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Die Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (16.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Das Schadensersatzurteil gegen Monsanto hat dem neuen Eigentümer Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) einen massiven Einbruch an der Börse beschert, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Investoren seien verunsichert, wie teuer der Streit um Glyphosat werden könnte. Das Urteil sei überraschend scharf ausgefallen: Umgerechnet ca. EUR 250 Mio. Schadensersatz solle Bayer-Tochter Monsanto an einen Hausmeister zahlen. Dieser mache den regelmäßigen Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel Glyphosat für seine Krebserkrankung verantwortlich und habe geklagt. So hoch die Summe zunächst erscheinen mag, im Vergleich zu ihrem Effekt auf die Bewertung des Bayer-Konzerns wirkt sie sich eher gering aus: Rund EUR 10 Mrd. an Börsenwert büßte das Leverkusener Unternehmen am Montag in Reaktion auf das Urteil ein, so die Analysten der Bank Vontobel Europe AG. Am 7. Juni 2018 habe Bayer Monsanto für umgerechnet ca. EUR 54 Mrd. übernommen und sei mit dem Deal zum global führenden Agrochemiekonzern aufgestiegen.Experten würden jedoch mögliche Rechts- und Reputationsrisiken als die größten Herausforderungen für Bayer ansehen. Das Urteil schüre somit die Sorgen, das sich Bayer mit Monsanto eine große und teure Klagewelle in den USA eingekauft habe. Denn gemäß der letzten Veröffentlichung von Monsanto hätten bis Ende Februar 2018 bereits 5.200 Klagen bestanden, die im Zusammenhang mit Glyphosat gestanden hätten. Es sei anzunehmen, dass die Zahl seither weiter gewachsen sei. Die Rückstellungen des US-Konzerns für Prozesse und Rechtsstreitfälle hätten zuletzt nur bei USD 254 Mio. gelegen. Die meisten Analysten und Anleger hätten offensichtlich im Vorfeld mit einer Entscheidung zugunsten von Bayer gerechnet. Dementsprechend überrascht gezeigt hätten sie sich von der Heftigkeit der Börsenreaktion.Schadensersatzprozesse in den USA seien grundsätzlich schwer einzuschätzen. Jedoch habe sich vor allem in der Pharmabranche gezeigt, dass die Unternehmen viele dieser Klagewellen, auch im Falle von negativen Urteilen, relativ gut abwehren könnten. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen würden auch Analysten den Kursverfall als übertrieben bewerten. So verweise Markus Mayer von der Baader Bank darauf, dass die Unbedenklichkeit des Produkts bereits durch zahlreiche, auch jüngere Studien abgesichert sei. Ulrich Huwald vom Bankhaus Warburg sehe insbesondere die Unsicherheit über die möglichen Gesamtkosten aus dem Glyphosat-Verfahren als Hauptbelastungsfaktor für das Papier von Bayer.Für Monsanto sei das Gylphosat-Geschäft bisher ein wichtiger Umsatzträger. Die Pflanzenschutzsparte, die überwiegend auf Glyphosat entfalle, habe im vergangenen Jahr USD 3,7 Mrd. Umsatz und einen Betriebsgewinn von USD 353 Mio. generiert. Das Kerngeschäftsfeld des US-Konzerns bestehe aus Saatgut. Insbesondere genmodifizierte Mais- und Sojasorten, die Glyhposat resistent seien, hätten den Aufstieg des Konzerns begründet.Die Bayer-Aktie werde aktuell bei EUR 83,84 (14.08.2018) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 118,04 (16.10.2017), das Jahrestief bei EUR 80,37 (13.08.2018) gelegen. Bei Bloomberg würden 18 Analysten die Aktie auf "kaufen", zwölf auf "halten" und ein Analyst auf "verkaufen" setzen. Bloomberg-Analysten würden aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von EUR 113,05 setzen. (Analyse vom 15.08.2018).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link