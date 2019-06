Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (03.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Dass bei Bayer die Sparte Animal Health zur Disposition stehe, sei kein Geheimnis. Nun komme offenbar einmal mehr Bewegung in die Sache: Laut der "Financial Times" (FT) erwäge BC Partners mit anderen Bietern ein Gebot für die Tiergesundheit. Damit würde Bayer frisches Kapital in die Kasse spülen. Schließlich sei der Schuldenberg im Zusammenhang mit der Monsanto-Übernahme stark gestiegen.Die FT beziehe sich auf familiäre Kreise, die damit vertraut seien. Demnach könnte BC Partners mit einem konkurrierendem Bieter, einen großen Pensions- oder Staatsfonds einen Deal einfädeln. Das Transaktionsvolumen dürfte sich auf bis zu acht Milliarden Euro belaufen.Per Jahresende peile Bayer eine Nettofinanzverschuldung von etwa 36 Milliarde Euro an. Mit einem Verkauf der Tiergesundheit könnten die Leverkusener den Schuldenberg reduzieren oder das Geld für potenzielle finanzielle Folgen aus den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten bilanzieren.Die Glyphosat-Thematik belaste die Bayer-Aktie seit Monaten, inzwischen sei das Unternehmen an der Börse weniger wert, als Bayer für Monsanto auf den Tisch gelegt habe. Das zeige, wie viel bereits im Kurs eingepreist sei. Denn operativ würden die Geschäfte bei den Leverkusenern rund laufen.Anleger bleiben vorerst weiter an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link