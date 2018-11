Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (30.11.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF).Im Vorfeld des Kapitalmarkttages in London (05.12.) habe Bayer eine Fortsetzung des Konzernumbaus (Trennung von Covestro, Übernahme von Monsanto) angekündigt. Demnach sollten das Geschäft mit Tiergesundheit, die Marken Coppertone (Sonnenschutz) und Dr. Scholl‘s (Fußpflege) sowie der 60%-ige Anteil am Standortdienstleister Currenta verkauft werden. Im Bereich Pharmazeuticals möchte man stärker auf Forschung mit Partnerschaften setzen. Insgesamt sollten rund 12.000 Arbeitsplätze abgebaut werden. Dies solle ab 2022 zu einem positiven Ergebniseffekt (bereinigtes EBITDA) von 2,6 (davon Monsanto-Synergien: 1,04) Mrd. Euro p.a. führen. Dem stünden aber Einmalbelastungen (2019-2021) von über 4 Mrd. Euro gegenüber. Ferner würden in Q4/2018 Wertberichtigungen von insgesamt 3,3 Mrd. Euro anfallen.Auf Basis der aktuellen Konzernstruktur sowie auf Basis konstanter Wechselkurse strebe Bayer für 2019 ein bereinigtes EPS von 6,80 (Guidance 2018: 5,70 bis 5,90; Gj. 2017: 6,64) Euro sowie für 2022 von rund 10 Euro an. Der Analyst habe seine Prognosen teilweise reduziert (u.a. berichtetes EPS 2018e: 3,76 (alt: 6,50) Euro; bereinigtes EPS 2019e: 6,79 (alt: 7,25) Euro). Durch das angekündigte Maßnahmenpaket stelle sich Bayer schlanker auf und trimme sich mehr auf Profitablität, jedoch bekomme der risikobehaftete Bereich Crop Science (Pflanzenschutz; Stichwort: Glyphosat) noch mehr Gewicht im Konzern.Unter Berücksichtigung der Gemengelage lautet das Votum für die Bayer-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 70,00 auf 69,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 30.11.2018)Börsenplätze Bayer-Aktie: