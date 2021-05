Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Im August 2019 habe Bayer die Biotech-Gesellschaft BlueRock Therapeutics für einen Unternehmenswert in Höhe von einer Milliarde Dollar in Form von Upfront- und Meilensteinzahlungen übernommen. Der Zukauf habe am Montag eine hochinteressante strategische Allianz vermelden können und gehe damit den nächsten Schritt.Die Bayer-Tochter BlueRock Therapeutics sei mit Fujifilm Cellular Dynamics sowie Opsis Therapeutics eine Forschungs- und Entwicklungsallianz eingegangen. Gemeinsam solle die Entdeckung und Entwicklung von Zelltherapien für Augenerkrankungen vorangetrieben werden.BlueRock Therapeutics erhalte im Rahmen des Deals die Option, von beiden Parteien exklusiv drei retinale Zelltherapieprogramme zu lizenzieren. Die Entwicklungen des von Bayer übernommenen Unternehmens würden sich allerdings noch in einem sehr frühen Stadium befinden.Der DAX-Konzern habe sich mit den Akquisitionen von BlueRock Therapeutics und Asklepios Biopharmaceutical im zukunftsträchtigen Bereich der Zell- und Gentherapien positioniert. Denn die Leverkusener seien darauf bedacht, die Umsatzlücken, die die Top-Seller Xarelto und Eylea in der Mitte der 2020er Jahre aufgrund von auslaufenden Patenten hinterlassen würden, zu kompensieren.Es bleibe dabei: Die Causa Glyphosat sei nach wie vor das bestimmende Thema bei Bayer.DER AKTIONÄR hat in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder auf die Risiken durch die damit verbundenen Rechtsstreitigkeiten hingewiesen und mittel- bis langfristigen Anlegern geraten, einen Bogen um die Bayer-Aktie zu machen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)