Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

56,44 EUR -0,37% (18.05.2021, 16:20)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

56,30 EUR -0,83% (18.05.2021, 16:06)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (18.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BAYZF) weiterhin zu kaufen.Bayer habe alles in allem solide Q1-Ergebnisse präsentieren können. Insbesondere das Segment Crop Science habe zu überzeugen gewusst. Die Ergebnisse zum ersten Quartal 2021 seien alles in allem trotz massivem Fremdwährungs-Gegenwind recht erfreulich ausgefallen. Der bestätigte Ausblick und positive Aussagen zu den Rechtsstreitigkeiten in den USA seien vom Markt durchwegs positiv aufgenommen worden. Salcher habe nun noch mehr Zuversicht darin, dass Bayer das leidige Thema Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten jetzt bald endgültig hinter sich lassen könne. Die Aktie weise auch nach der zuletzt erfreulichen Entwicklung immer noch eine sehr günstige Bewertung auf und spiegele speziell aufgrund der nach wie vor inhärenten Rechtsunsicherheit rund um das Thema Glyphosat sowie dem immer noch eher angeschlagenen Vertrauen in das Management deutliche Abschläge (z.B. rd. 40% auf Basis KGV und Unternehmenswert/Umsatz für 2022e) zu seiner Peer Group wider.Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine "Kauf"-Empfehlung für Bayer und erhöht sein Kursziel von EUR 60 auf EUR 66. (Analyse vom 18.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Bayer-Aktie: