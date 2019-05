Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

61,80 EUR +0,37% (08.05.2019, 16:34)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

61,82 EUR -0,13% (08.05.2019, 16:52)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (08.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Beim Leverkusener Konzern habe es nach dem Kurs-Desaster und der turbulenten Hauptversammlung auch hinter den Kulissen gerumort. Nun fordere erstmals ein Großanleger offen personelle Konsequenzen. Bei der Fondsgesellschaft Deka handele es sich um alten Bekannten, der schon in den vergangenen Tagen "Warnschüsse" abgegeben habe. Jetzt dränge er auf konkrete Veränderungen bei Bayer. Ingo Speich von der Fondsgesellschaft wolle neue Leute im Aufsichtsrat des Konzerns. Die Deka besitze ca. 1% aller Bayer-Aktien. Bei der aktuellen Marktkapitalisierung entspreche das Anteilen im Wert von rund 550 Mio. Euro.Die Geschäfte bei Bayer würden laufen, aber das Risiko der Glyphosat-Klagen laste auf dem Kurs. Charttechnisch betrachtet sei die Bayer-Aktie höchstens ein Turnaround-Kandidat. Einige Analysten würden enormes Kurspotenzial sehen. Aber wenn Bayer nicht schnell Zeichen setze, könnten noch mehr Investoren die Geduld verlieren. In den vergangenen Jahren seien Zwischenerholungen stets abverkauft worden. Ein Einstieg dränge sich weiterhin nicht auf, so Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.05.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: