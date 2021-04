Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

54,15 EUR -2,36% (23.04.2021, 15:37)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

54,29 EUR -2,51% (23.04.2021, 15:22)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (23.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Charttechnisch habe sich das Bild bei der Bayer-Aktie zuletzt aufgehellt. Doch die nach wie vor ungelösten Rechtsstreitigkeiten rund um das Thema Glyphosat würden den Konzern weiterhin belasten. Auch auf der Hauptversammlung in der kommenden Woche dürfte die Monsanto-Aktie (ISIN: US61166W1018, WKN: 578919, Ticker-Symbol: MOO, NYSE-Symbol: MON) ein wichtiges Thema sein. Ein Großaktionär habe nun angekündigt, den Vorstand nicht zu entlasten."Wir blicken auf ein weiteres verlorenes Jahr. Der Kursverfall der Bayer-Aktie seit der Ankündigung der Monsanto-Übernahme ist beispiellos", bringe es Deka-Fondsmanager Ingo Speich auf den Punkt. In seinem Statement zur Hauptversammlung, das dem AKTIONÄR vorliegt, kritisiert er den Kauf des US-Konzern klar als "Fehlentscheidung".Bayer habe deshalb auf den internationalen Märkten an Bedeutung verloren. Lediglich die noch immer offenen Rechtsrisiken hätten den Konzern noch vor einer Übernahme geschützt, so Speich. Mit der Gewinnwarnung im dritten Quartal seien zudem die Erwartungen an die operative Entwicklung zunichte gemacht worden. Gleichzeitig könne "das Management dem Kapitalmarkt nicht überzeugend erklären, wie Bayer die auslaufenden Patente in der Pharmasparte und damit die Umsatzausfälle ausgleichen möchte".Die schwache Aktienkursentwicklung, die offenen Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten, die Gewinnwarnung sowie Sonderbelastungen der Agrarsparte: Für die Deka sei das alles zu viel. Speich wolle deshalb ein Zeichen setzen und gegen die Entlastung des Vorstands stimmen. Zudem stelle er die Frage an den Aufsichtsrat, ob Bayer im Vorstand richtig besetzt sei.Anders sehe die Sache für Trader aus. Nach der jüngsten Kurserholung habe sich das Bild durchaus aufgehellt. Trader können mit dem Tipp der Woche deshalb weiter auf eine kurzfristige Aufwärtsbewegung setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 23.04.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link