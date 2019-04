Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Leverkusener Konzern gerate immer mehr in die Kritik. Die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten, der massive Stellenabbau, das Kursdesaster: Aktionäre und Politik würden aktuell kein gutes Haar an Bayer lassen. Mit der Deka übe nun ein Großinvestor öffentliche Kritik an Pharma- und Chemiekonzern laut einem Reuters-Bericht. "Wenn eine Übernahme in einem so kurzen Zeitraum solche Vermögens- und Reputationsschäden verursacht, ist das schon drastisch", so Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei der Deka gegenüber Reuters. Da könne man nicht mehr von einer erfolgreichen Akquisition sprechen.Die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten hätten die Bayer-Aktie zugesetzt. Der Börsenwert sei auf gut 57 Mrd. Euro zusammengeschrumpft, gleichzeitig sei die Bilanz der Leverkusener durch die milliardenschwere Übernahme des US-Saatgutherstellers aufgebläht. In der aktuellen Börsenbewertung sei bereits einiges an Negativem eingepreist. Solange aber das toxische Glyphosat-Asset im Konzernverbund schlummere und die Rechtsrisiken nicht beseitigt seien, dürfte sich daran wenig ändern. Denn die Bilanz sei klar angeschlagen. Bayer stelle bereits die verbleibenden Anteile an Currenta und die Tiergesundheit-Sparte zur Disposition. Doch was sei mit dem starken Pharmageschäft? Eine Abspaltung mit möglichem Börsengang könnte eine Alternative sein. Das Elliott Management unter der Leitung von Paul Singer, bekannt als aktivistischer Investor ("Heuschrecke"), halte offenbar Anteile an Bayer. Gegenüber "Der Aktionär" habe der Hedgefonds keinen Kommentar zur Größe der Beteiligung und der Investmentstrategie abgeben wollen.An der grundsätzlich kritischen Einschätzung von "Der Aktionär" habe sich nichts geändert. Das Bayer-Management rund um CEO Werner Baumann müsse schleunigst das Vertrauen der Aktionäre wie der Deka, dem Fondshaus der Sparkassen, zurückgewinnen. Anleger sollten vorerst weiter die Sache von der Seitenlinie aus beobachten, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.04.2019)Börsenplätze Bayer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:61,47 EUR +0,90% (10.04.2019, 17:35)