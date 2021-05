Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (03.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.In der Pharma-Sparte von Bayer würden allen voran die Top-Seller Xarelto und Eylea für klingelnde Kassen sorgen. Doch die Umsätze könnten in der Mitte der 2020er-Jahre kräftig unter Druck geraten. Denn die Patente auf die Medikamente würden Stück für Stück auslaufen. Und die günstigere Konkurrenz in Form von Biosimilars wie bei Eylea stelle bereits die Weichen.Sandoz, die Generika-Tochter des Pharmakonzerns Novartis, komme mit ihrem klinischen Entwicklungsprogramm für das Biosimilar Aflibercept (Eylea) voran. Man werde in Kürze mit der Rekrutierung des ersten Patienten für die Phase-III-Studie Mylight zur Bestätigung der Wirksamkeit und Sicherheit beginnen, habe Novartis am Montag mitgeteilt.Aflibercept sei indiziert zur Verbesserung der Sehschärfe bei Patienten mit neovaskulärer altersbedingter Makuladegeneration (nAMD), diabetischem Makulaödem, Makulaödem infolge eines Netzhautvenenverschlusses und anderen spezifischen neovaskulären Netzhauterkrankungen.Unter dem Namen Eylea werde das Original-Präparat von Bayer bzw. in den USA von Regeneron Pharmaceuticals vertrieben. Günstigere Biosimilars, wie aus dem Hause Sandoz, dürften sich ein Stück vom Umsatzkuchen sichern und damit die Erlöse der beiden Unternehmen unter Druck setzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link (Mit Material von dpa-AFX)