Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

72,10 EUR +0,77% (17.12.2019, 08:50)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

71,59 EUR +0,82% (16.12.2019, 17:35)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (17.12.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Leverkusener Konzern kämpfe nach wie vor mit den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA. Bayer habe wie angekündigt Berufung gegen ein weiteres Urteil in einem US-Verfahren um angebliche Krebsrisiken von Unkrautvernichtern eingelegt. Ein entsprechender Antrag sei beim zuständigen Gericht in San Francisco eingereicht worden, habe der Konzern am Montag mitgeteilt.Bayer habe mit dem über 60 Mrd. USD teuren Monsanto-Kauf 2018 erhebliche Rechtsrisiken übernommen. Zuletzt habe es in den USA rund 42.700 Glyphosat-Klagen wegen angeblicher Krebsgefahren gegeben. Die ersten drei Prozesse habe Bayer verloren, aber jeweils Berufung angekündigt. Der Kläger Edwin Hardeman habe den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup von Monsanto für seine Krebserkrankung verantwortlich gemacht. Die Geschworenen hätten entschieden, dass der Konzern haftbar sei. Die zunächst von einer Jury verhängte Strafzahlung vom März sei bereits von gut 80 auf 25,3 Mio. USD (22,7 Mio Euro) reduziert worden. Trotzdem habe Bayer rasch mitgeteilt, die Entscheidung anzufechten, um den Schuldspruch aufheben zu lassen.Die Wahrscheinlichkeit, dass Bayer ein Vergleich in den USA gelinge, um die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten beizulegen, sei in den letzten Monaten gestiegen. Von der Meldung, dass die Leverkusener im Fall Hardeman Berufung einlegen würden, habe die Aktie ber nur marginal profitieren können. Er rate weiter, an der Seitenlinie zu verharren, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: