Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

56,95 EUR +1,21% (03.09.2020, 12:47)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

56,99 EUR +1,12% (03.09.2020, 13:01)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (03.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Sei es für die Bayer-Aktie jetzt ganz vorbei? Die gefühlt nie endenden Gerichtsstreitereien hätten die Aktie noch immer fest im Griff. Im Zuge des langfristigen Abwärtstrends habe der Wert nun ein starkes technisches Verkaufssignal generiert. "Der Aktionär" zeige, wie Trader von der Situation profitieren würden.Die Bayer-Aktie habe zwischen April und Ende August eine stark bearishe Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS) ausgebildet. Am Freitag sei der Wert unter die Begrenzungslinie (auch als Nackenlinie bekannt) gefallen, die bei rund 55,80 Euro verlaufe. Aktuell schwanke die Aktie um diese Linie und teste damit den Ausbruch.Komme es zu einer starken Abwärtsbewegung, lasse sich das Kursziel anhand der SKS-Formation bestimmen. Projiziere man den Abstand der Nackenlinie bis zum Hochpunkt der Formation an den Ausbruchspunkt, ergebe sich ein rechnerisches Kursziel von rund 38 Euro. An dieser Marke verlaufe auch die langfristige Trendlinie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: