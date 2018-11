Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern.



Zürich (www.aktiencheck.de) - Bayer: Erholung nur ein Strohfeuer - ChartanalyseSeit Anfang Juni befinden sich die Aktien von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) in der zweiten Teilstrecke einer mittelfristigen Abwärtstrendphase, die sich im August mit dem Bruch der zentralen Unterstützung bei 88,81 EUR drastisch beschleunigte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Damals habe ein großes Abwärtsgap und die anschließende Fortsetzung dieser Verkaufswelle zu einem Einbruch unter die Unterstützung bei 71,00 EUR geführt, von dem sich der Wert nur kurz habe erholen können. Nach einer Ende September eingesetzten Gegenbewegung hätten die Verkäufer Anfang Oktober am Widerstand bei 80,37 EUR ein weiteres Mal zugeschlagen und den Wert bis 64,83 EUR gedrückt. Seither laufe eine Erholung, die aktuell allerdings auf den Widerstand bei 71,00 EUR treffe.Ausblick: Der Abwärtstrend der Aktien von Bayer sei vorübergehend unterbrochen worden. Der korrektive Anstieg könnte jedoch in Kürze enden.Die Short-Szenarien: Sollte die Erholung den Kreuzwiderstand bei 73,41 EUR nicht überwinden können, wäre mit der direkten Fortsetzung der Baisse zu rechnen. Ein erstes Signal für einen weiteren Rückfall an das Jahrestief wäre durch ein Unterschreiten der 69,40 EUR-Marke gegeben. Im Bereich von 64,83 EUR könnten die Bullen anschließend versuchen, einen kurzfristigen Boden auszubilden. Scheitere dieses Unterfangen mit dem Bruch des Jahrestiefs, wäre eine Verkaufswelle bis 61,73 EUR die Folge. An diesem charttechnischen Ziel- und Unterstützungsbereich könnten die Aktien von Bayer eine nachhaltige Trendwende einleiten. Abgaben unter die Marke würden dagegen für erneute Verluste bis 59,50 EUR sorgen.