Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (30.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer habe sich mit der Übernahme von Monsanto auch das Totalherbizid Glyphosat einverleibt. Nicht nur die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA würden das Unternehmen und Anleger auf Trab halten. Auch das Image sei durch den umstrittenen Unkrautvernichter angekratzt. Jetzt setze die Deutsche Bahn ein Zeichen.Die Deutsche Bahn wolle weniger Glyphosat einsetzen. Im vergangenen Jahr seien noch 57 Tonnen von dem umstrittenen Unkrautvernichter entlang der Gleise versprüht worden. Nächstes Jahr solle es noch halb so viel sein, habe ein Konzernsprecher der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Stattdessen werde Unkraut stärker manuell beseitigt, um die Schienen frei zu halten."Auf weiten Teilen des Streckennetzes wird ab 2020 kein Glyphosat ausgebracht", habe die Bahn am Freitag angekündigt. Bislang sei 90 Prozent des Netzes einmal im Jahr mit Glyphosat behandelt worden, rund 63.000 Gleiskilometer. Ausgenommen davon seien Naturschutzgebiete und Brücken.Die Bahn sei nach eigenen Angaben der größte Einzelabnehmer von Glyphosat in Deutschland, jedoch mit lediglich 0,4 Prozent der Gesamtmenge. Heiße: Der geringere Einsatz von Glyphosat bei der Bahn habe nur geringfügige Auswirkungen auf den Umsatz von Bayer. Auf das Image der Leverkusener würden solche Nachrichten allerdings kein gutes Licht werfen. In Österreich sei der Einsatz von Glyphosat in diesem Jahr verboten worden.Die Bayer-Aktie ist bestenfalls eine Halteposition, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link