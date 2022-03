Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Pharma- und Agrarchemie-Konzern Bayer habe mit seinen Zahlen zum vierten Quartal 2021 überzeugen können. Für das Geschäftsjahr 2021 sollten die Aktionäre - erwartungsgemäß - eine Dividende in Höhe von 2,00 Euro pro Anteil erhalten. Im vorbörslichen Handel verbuche der DAX-Wert deutliche Zugewinne.Im vierten Quartal 2021 habe Bayer 11,1 Milliarden Euro erlöst, Analysten hätten lediglich mit 10,6 Milliarden Euro gerechnet. Auch das bereinigte EBITDA habe mit 2,4 Milliarden Euro etwas über der Konsensschätzung gelegen. Im Gesamtjahr sei der Umsatz um 8,9 Prozent auf 44,1 Milliarden Euro gestiegen, das EBITDA vor Sondereinflüssen um 2,5 Prozent auf 11,2 Milliarden Euro.Für 2022 stelle Bayer einen Umsatz in Höhe von etwa 46,0 Milliarden Euro in Aussicht. Damit liege die Prognose ebenfalls über der Schätzung von 45,3 Milliarden Euro. Die um Sondereinflüsse bereinigte EBITDA-Marge solle sich bei 26 Prozent einfinden. Unter dem Strich plane Bayer mit einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 7,00 Euro (Schätzung: 6,89 Euro).Bayer sehe "ermutigende Entwicklungen" bei den Rechtsstreitigkeiten um Glyphosat in den USA. Der Oberste Gerichtshof habe Interesse am Fall Hardeman gezeigt, indem er über den Solicitor General eine Stellungnahme der US-Regierung dazu erbeten habe, ob der Fall angenommen werden solle, heiße es weiter. Bayer setze seinen 5-Punkte-Plan weiter um und sei auf jedes Ergebnis beim Obersten Gerichtshof vorbereitet.Interessierte Anleger gehen das Risiko mit einem Investment auf der Long-Seite trotz der guten Zahlenvorlage weiter nicht ein und verharren an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link