Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

52,56 EUR +2,32% (01.07.2021, 10:16)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

52,39 EUR +2,30% (01.07.2021, 10:01)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (01.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Aktie des deutschen Pharmakonzerns Bayer stehe nach wie vor unter Druck. Neben der dauerhaften Belastung wegen der Gerichtsstreitereien um das Thema Glyphosat habe zudem die geringe Wirksamkeit des Corona-Vakzins des Partners CureVac für fallende Kurse gesorgt. Dennoch habe der Wert gerade noch die Kurve bekommen.Der Rückschlag beim Corona-Impfstoffs von CureVac habe der Bayer-Aktie ordentlich zugesetzt. Der bisherige Erholungsversuch habe dabei letzte Woche an der 50-Tage-Linie bei 54 Euro geendet und der Titel sei daraufhin in einer dynamischen Abwärtsbewegung sogar kurzzeitig unter die wichtige Unterstützung an der 200-Tage-Linie gefallen, die bei 51,15 Euro verlaufen sei.Die wichtige Unterstützung an der 50-Euro-Marke habe jedoch erfolgreich getestet werden können. Seitdem schwanke der Kurs um den GD200. Da im Moment die Trendstärke (ADX-Indikator) zudem äußerst schwach sei, würde erst der nachhaltige Bruch des Widerstands bei 52,56 Euro oder der Unterstützung bei 50 Euro für neue Dynamik sorgen. Bis dorthin dürfte sich der Kurs erstmal kurzfristig im Bereich um den GD200 aufhalten.Anleger machen weiterhin einen Bogen um die Aktie, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: