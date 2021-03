Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer werde an diesem Mittwoch und Donnerstag (10. und 11. März) im Rahmen eines Kapitalmarkttages einen mittelfristigen Ausblick geben. Experten wie Richard Vosser von der US-Bank J.P. Morgan würden mit Unternehmensprognosen bis zum Jahr 2024 rechnen.Laut den von Bayer zur Verfügung gestellten Daten würden Analysten im Durchschnitt bis 2024 mit einem Umsatzwachstum auf 43 Milliarden Euro sowie mit einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sowie vor Sondereffekten von 12,1 Milliarden Euro rechnen. Das wäre eine EBITDA-Marge von rund 28 Prozent. Analyst Vosser halte diese Erwartungen für ein wenig zu hoch. Zum Vergleich: 2020 habe Bayer einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von knapp 11,5 Milliarden Euro erzielt.Im Analystenkonsens könnte allerdings noch die zum Verkauf stehende Firmensparte rund um Produkte zur Schädlingsbekämpfung und Unkrautbeseitigung enthalten sein. Diese habe laut Unternehmensangaben zuletzt einen Jahresumsatz von etwa 600 Millionen Euro erzielt.Mit Blick auf die einzelnen Sparten würden Analysten und Investoren auf Details zu Produktneuheiten in der Agrarsparte wie niedrigwachsendem Mais, vor allem aber im Pharmageschäft achten. Denn bei den Top-Sellern Xarelto und Eylea würden in den kommenden Jahren sukzessive die Patente auslaufen.Analyst Alistair Campbell vom Investmenthaus Liberum verweise hier unter anderem auf die Blockbuster-Kandidaten Nubeqa und Finerenon. Nubeqa (Darolutamid) sei bereits in einigen Märkten wie den USA und der EU zur Behandlung des nicht-metastasierten kastrationsresistenten Prostatakarzinoms zugelassen. Zudem stünden die Chancen für eine baldige Zulassung von Finerenon zur Behandlung der chronischen Nierenerkrankung bei Patienten mit Diabetes Typ 2 womöglich recht gut. Bayer habe die Zulassung in der EU und den USA Anfang November beantragt.Zudem habe Bayer zuletzt viel Geld in das Geschäft mit Gen- und Zelltherapien investiert, das das Wachstum des Konzerns in der zweiten Hälfte der Dekade antreiben solle. Unter zahlreichen Deals und Partnerschaften würden zwei besonders hervorstechen: Der Kauf des US-Biotechnologieunternehmen Bluerock Therapeutics 2019 und die Übernahme des US-Unternehmens Asklepios BioPharmaceutical im Herbst 2020.Der Capital Markets Day von Bayer könnte der Aktie kurzfristig Impulse verleihen. Das übergeordnete Bild würden allerdings nach wie vor die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA bestimmen, denn das Problem sei immer noch nicht gänzlich vom Tisch.Michel Doepke von "Der Aktionär" bleibt bei seiner kritischen Einschätzung und rät weiter von einem mittel- bis langfristigen Engagement beim DAX-Wert ab. (Analyse vom 09.03.2021)