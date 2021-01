Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (12.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer verstärke sich im Vorstand zur "Beschleunigung der Transformation". Wie die Leverkusener am Montag mitgeteilt hätten, berufe der Aufsichtsrat Sarena Lin als "Chief Transformation and Talent Officer" in die Vorstandsetage. Die Managerin wechsle von Elanco Animal Health zum DAX-Konzern.Lin solle die Bereiche Personal, Strategie sowie Business Consulting verantworten und die Funktion der Arbeitsdirektorin übernehmen. "Wir freuen uns sehr, dass Sarena Lin den Vorstand von Bayer mit ihrer internationalen Erfahrung, strategischen Kompetenz, Führungsqualitäten und ihrer Fähigkeit, große Transformationen zu steuern, bereichern wird", so Norbert Winkeljohann, Bayer-Aufsichtsratsvorsitzender.Bis Bayer hingegen wieder einen Einblick in die Geschäftsentwicklung gewähre, würden noch ein paar Wochen vergehen. Bayer wolle erst am 25. Februar die Bilanz-Pressekonferenz zum Geschäftsjahr 2020 abhalten. Neben den wichtigsten operativen Kennziffern bleibe natürlich auch das Thema Glyphosat kursrelevant und damit für Anleger von Interesse. Nach wie vor seien die Rechtsstreitigkeiten nicht endgültig vom Tisch.Rückenwind habe die Bayer-Aktie zuletzt aufgrund eines Impfstoff-Deals mit CureVac erhalten. Die beiden Unternehmen möchten bei der Entwicklung und Bereitstellung des Corona-Impfstoff-Kandidaten CVnCoV fortan zusammenarbeiten.Trotz des zuletzt aufgehellten Chartbild sollten Anleger vorerst weiter an der Seitenlinie verharren, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link