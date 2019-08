Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro.



Paris (www.aktiencheck.de) - Bayer: Ausbruch - ChartanalyseRückblick: Die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) zog in den letzten beiden Tagen stark an, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dadurch würden sich auf mittelfristige Sicht interessante Perspektiven ergeben. Denn die Bewegung seit 28. März könne als inverse SKS angesehen werden. Die Aktie sei gestern knapp über die Nackenlinie dieser Bodenformation nach oben ausgebrochen. Diese Nackenlinie liege heute bei 61,75 EUR. Der Wert sei gestern auch an die Unterkante des Abwärtsgap vom 20. März 2019 bei 63,10 EUR geklettert. Die Oberkante liege bei 67,48 EUR.AusblickDer gestrige Ausbruch eröffne der Bayer-Aktie mittelfristig Perspektiven. Ein Anstieg in Richtung 74,00 EUR erscheine möglich. Allerdings stehe der gestrige Ausbruch noch auf etwas wackeligen Füssen, brauche also noch Bestätigung. Ein Tagesschlusskurs unter 61,75 EUR wäre ein erster Rückschlag für die Bullen, ein Tagesschlusskurs unter 59,33 EUR könnte als Verkaufssignal gewertet werden. In diesem Fall könnte es zu einer Abwärtsbewegung an das Jahrestief bei 52,02 EUR kommen. (Analyse vom 09.08.2019)Börsenplätze Bayer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:63,00 EUR +1,04% (09.08.2019, 09:01)