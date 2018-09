Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Aktionäre des Leverkusener Konzerns Bayer seien derzeit nicht zu beneiden. Eine Hiobsbotschaft habe zuletzt die andere gejagt. Heute habe Bayer die Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Überzeugend seien sie nicht. Für Druck habe zudem die Mitteilung gesorgt, dass sich Bayer mittlerweile mit rund 8.700 Klagen in den USA konfrontiert sehe. Mit weiteren Klagen sei zu rechnen. Bislang waren etwa 8.000 Klagen bekannt.Kein Wunder, dass die Bayer-Aktie erneut den Rückwärtsgang einlege. Nun rücke das erst vor Kurzem bei 75,50 Euro markierte Mehrjahrestief wieder in den Blickpunkt. Ein Rutsch darunter würde weiteres deutliches Abwärtspotenzial eröffnen. "Der Aktionär" spekuliere auf weiter fallende Kurse bei Bayer. Generell sollten Anleger beim angeschlagenen Pharma- und Agrarchemiekonzernauf Long-Positionen verzichten, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.09.2018)Börsenplätze Bayer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:78,92 EUR -1,14% (05.09.2018, 16:09)