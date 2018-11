Börsenplätze Bayer-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

64,20 EUR +0,67% (30.11.2018, 09:34)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

64,27 EUR +1,04% (30.11.2018, 09:47)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (30.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Finger von der Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) weg zu lassen.Das Unternehmen komme nicht aus den Schlagzeilen heraus. Es möchte mehr als jede zehnte Stelle weltweit streichen. Der massive Personalabbau sei Bestandteil eines Programms zur Effizienzsteigerung, mit dem Bayer seine Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit deutlich steigern wolle. Das Wertpapier sollte seine Talfahrt fortsetzen.Bayer kämpfe aktuell an mehreren Fronten. In den USA sehe sich der Konzern nach der Übernahme von Monsanto mit zahlreichen Klagen wegen des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat konfrontiert. Die Kläger würden Monsanto vorwerfen, mit Glyphosat ein krebserregendes Mittel verkauft und nicht ausreichend über die Schädlichkeit informiert zu haben. Auch das Geschäft mit verschreibungsfreien Medikamente laufe aktuell deutlich schlechter als erhofft. Und im wichtigen Pharmageschäft habe man letztlich wenig erfolgversprechende Neuentwicklungen zu vermelden.Diese Probleme möchte der Konzern jetzt mit dem neuen Maßnahmenpaket angehen. Dafür sei er zu tiefen Einschnitten bereit. Insgesamt sollten bis Ende 2021 rund 12.000 der 118.200 Arbeitsplätze abgebaut werden. Der größte Teil solle in der Pflanzenschutzsparte und Verwaltung erfolgen. Ferner solle das Geschäft mit Tiergesundheit verkauft werden. Auch der 60%-ige Anteil an dem deutschen Chemiestandort-Dienstleister Currenta solle abgestoßen werden. Im Bereich der rezeptfreien Arzneimittel wolle sich Bayer von den erst vor wenigen Jahren teuer von Merck & Co übernommenen Bereichen Sonnenschutz mit der Marke Coppertone und Fußpflege mit der Marke Dr. Scholl's trennen. Das wichtige Pharmageschäft solle neu ausgerichtet werden, um die Innovationskraft zu stärken.Finger weg, so Michael Schröder von "Der Aktionär" in einer aktuellen Bayer-Aktienanalyse. (Analyse vom 30.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link