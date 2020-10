Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (13.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Leverkusener Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Bayer-Aktie sei derzeit alles andere als ein Hingucker. Der Titel befinde sich in einem starken Abwärtstrend und habe sogar Anfang Oktober ein Mehrjahres-Tief markiert. Die große Frage: Habe Bayer eine veritable Chance, den Turnaround zu schaffen? Aus einer aktuellen Analystenstimme sei überwiegend Skepsis herauszulesen.So habe Barclays die Bayer-Aktie von "overweight" auf "equal-weight" herabgestuft. Zudem sei das Kursziel von 75 auf 50 Euro gesenkt worden. Nach der Vorgabe hätte das Papier rund zehn Prozent Luft nach oben.Die relativ schwache Entwicklung des europäischen Pharmasektors im dritten Quartal dürfte sich im Oktober fortsetzen, habe Analystin Emily Field in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Der verdüsterte Ausblick des Pharma- und Agrarchemiekonzerns auf 2021 habe der Bayer-Aktie den Wind aus den Segeln genommen."Der Aktionär" sei derzeit kein Fan der Bayer-Aktie. Das Unternehmen habe zu viele Probleme und Baustellen, wie die schwelenden Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten, die relativ hohe Verschuldung oder auch der unerfreuliche Ausblick für 2021. Selbst im zuletzt freundlichen Gesamtmarkt sei das Papier einfach nicht in Schwung gekommen - kein gutes Zeichen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link