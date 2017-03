Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Die Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als "Corporate Citizen" sozial und ethisch verantwortlich.



Im Geschäftsjahr 2015 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 46,3 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,3 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (02.03.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF).Der Konzern habe bekannt gegeben, 22 Mio. Covestro-Aktien aus eigenem Besitz zum Preis von 66,50 Euro je Aktie bei institutionellen Investoren platziert zu haben. Den daraus resultierenden Mittelzufluss von knapp 1,5 Mrd. Euro möchte man zur Schuldentilgung nutzen. Der Verkauf komme nicht überraschend. Bayer werde nach wie vor die Mehrheit an Covestro halten und das Unternehmen voll konsolidieren, jedoch reduziere sich der Anteil jetzt auf 53,3% (zuvor: 64,2%). Der Ausblick für 2017 habe jedoch weiterhin Bestand.Ferner habe sich der Konzern verpflichtet, in den nächsten 90 Tagen keine weiteren Aktien abzugeben. Mittelfristig möchte er sich vollständig von Covestro trennen. Der Analyst habe seinee Prognosen an den geringeren Covestro-Anteil angepasst (bereinigtes EPS 2017e: 7,78 (alt: 7,81) Euro; berichtetes EPS 2017e: 6,34 (alt: 6,38) Euro; bereinigtes EPS 2018e: 8,31 (alt: 8,36) Euro; berichtetes EPS 2018e: 6,99 (alt: 7,05) Euro). Der größte Einflussfaktor für das Wertpapier sollte der Übernahme-Prozess für Monsanto bleiben. Anzeichen einer schneller als erwarteten Verbesserung der Situation im Agro-Geschäft könnten ihm zusätzliche Impulse verleihen.Börsenplätze Bayer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:105,85 EUR +0,24% (02.03.2017, 10:04)