Der Versicherer Zurich Insurance (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) habe ein überraschend gutes erstes Halbjahr berichtet und als Spitzenreiter des SMI um 4% zugelegt.



AMD (ISIN US0079031078, WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) (+16,2%) habe gestern einen neuen Server-Prozessor vorgestellt, welcher sowohl günstiger als auch leistungsstärker als die Konkurrenzprodukte von Intel (+0,9%) sein solle.



Starke Kursauschläge habe es auch bei den führenden Fahrdienstvermittlern Uber und Lyft gegeben. Während Letzterer aufgrund überzeugender Quartalszahlen um 3% habe zulegen können, seien die Anteile von Uber nachbörslich um 6,2% gefallen. Der Marktführer habe beim Umsatzwachstum enttäuscht, außerdem sei der Verlust mit USD 5,2 Mrd. noch höher ausgefallen als erwartet.



Wenig erfolgreich sei der gestrige Tag auch für Kraft-Heinz (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Ticker: KHC) verlaufen, nach enttäuschenden Halbjahreszahlen habe ein Minus in Höhe von 8,6% zu Buche gestanden. (09.08.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Berichte um einen Verkauf des Geschäfts mit Tiermedizin trieben gestern die Anteile von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) an der Spitze des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) um 7% in die Höhe, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Ebenfalls stark hätten sich die Aktien von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) mit einem Plus von 4,3% gezeigt. Der Konzern habe im dritten Quartal zwar erneut rote Zahlen geschrieben, habe jedoch seine Bereitschaft eigene Sparten zu veräußern bekundet.