Kurzprofil Bayer AG:



Die Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als "Corporate Citizen" sozial und ethisch verantwortlich.



Im Geschäftsjahr 2015 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 46,3 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,3 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (06.03.2017/ac/a/d)



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktie: Alles dreht sich um den historischen Deal mit Monsanto - AktienanalyseWim Weimer von der " BÖRSE am Sonntag " nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe."Bayer first." Das große Rätsel, welches deutsche Unternehmen es wohl als erstes in die ominösen Tweets des neuen US-Präsidenten Donald Trump schaffen würde, sei seit Mitte Januar endlich gelöst. Ob der Leverkusener Chemie- und Pharmariese marketingtechnisch mit dieser historischen Begebenheit allerdings hausieren gehen sollte, bleibe angesichts der internationalen Beliebtheit des "Hasspredigers", wie Deutschlands Bundespräsident Frank Walter Steinmeier den mächtigsten Mann der Welt nenne, fraglich.Dennoch solle Trump für Bayer zum Trumpf werden. Schließlich werde der geplante Megadeal zwischen dem Chemieriesen und dem Saatguthersteller Monsanto in den USA derzeit kartellrechtlich geprüft - es wäre eine Überraschung, sollte die Übernahme bereits vor Jahresende in trockenen Tüchern sein. Der Knackpunkt: Die Marktmacht, die eine solche Fusion generieren würde, könnte für die ohnehin schon hoch konzentrierte Agrochemiebranche gefährliche Folgen haben, weshalb vermehrt Stimmen laut würden, die die Übernahme von Monsanto durch die Bayer AG mindestens als kritisch beurteilen würden. Strategisch wäre es daher äußerst wichtig, sich der Unterstützung des einflussreichen Präsidenten gewiss sein zu dürfen. Und dieser zeige sich nicht zuletzt auf Twitter angesichts eines durch Bayer angekündigten Investitionsvolumens in Höhe von acht Milliarden Dollar in den USA sowie des Vorhabens, 3.000 neue "High-Tech-Jobs" dort schaffen zu wollen, als großer Bayer-Fan.Auch Starinvestor Warren Buffett blicke erwartungsfroh in die Zukunft und freue sich auf die Monsanto-Übernahme. Offenbar berge der mögliche Zusammenschluss aus seiner Sicht großes Potenzial, und so habe er in acht Millionen Aktien des US-Saatgutkonzerns investiert. Dennoch sei der Deal nicht nur aus kartellrechtlicher Sicht umstritten. Ob sich die extrem kostspielige Übernahme - 66 Milliarden Dollar plus in der Höhe schwer kalkulierbare Kosten für die vermutlich langwierige Integration in den Bayer-Konzern sollten die Leverkusener für Monsanto hinblättern - tatsächlich lohnen werde, bleibe zweifelhaft. Zwar sei das in St. Louis beheimatete Unternehmen in der Forschung besonders stark. Doch inwieweit sich beispielsweise mit Satelliten, die Landwirtschaftsfelder überwachen und Sensoren im Boden, die über eine passende Saatzeit informieren, tatsächlich das große Geld verdienen lässt, muss sich erst zeigen, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag". Dabei brauche es oftmals viel Fantasie und vermutlich auch reichlich Geduld.Bislang fülle vor allem das blühende Pharmageschäft die Kassen von Bayer. Dank Medikamenten wie dem Schlaganfallmittel Xarelto, dem Augenpräparat Eylea oder den Krebsmedikamenten Stivarga und Xofigo würden die Leverkusener auf ein äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurückblicken. Das operative Ergebnis (EBITDA) habe um 10,2 Prozent auf 11,3 Milliarden Euro gesteigert werden können, während sich auf Nettobasis die gleiche Steigerungsrate auf 4,53 Milliarden Euro ergeben habe. Im Vergleich zu 2015 sei der Umsatz um 1,5 Prozent von 46,1 Milliarden Euro auf 46,77 Milliarden Euro geklettert. Bei einer Vernachlässigung von Wechselkurseffekten und Portfolioveränderungen hätte der Anstieg sogar 3,5 Prozent betragen. "Sowohl der Umsatz als auch das bereinigte Ergebnis sind so hoch wie nie zuvor", frohlocke Baumann.Anfang Dezember habe die Bayer-Aktie keine 90 Euro gekostet, seitdem sei es steil bergauf gegangen. Und das könnte so weitergehen, schließlich erwarte der Vorstand für 2017 ein Wachstum des operativen Ergebnisses im mittleren einstelligen Prozentbereich. Für erfreuliche Steigerungen im Portfolio von Bayer-Aktionären dürfte genügend Spielraum sein, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag". (Ausgabe 5 vom 05.03.2017)Börsenplätze Bayer-Aktie: