XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

52,68 EUR -4,17% (27.05.2021, 11:00)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (27.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bayer: Der Agrarchemiekonzern kämpft weiter um Vergleich mit Glyphosat-Klägern - AktienanalyseDer Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BAYZF) hat auch im zweiten seiner US-Berufungsverfahren wegen angeblicher Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat eine Niederlage erlitten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das zuständige Gericht habe ein Urteil bestätigt, wonach Bayer dem Kläger gut 25 Mio. Dollar Schadenersatz zahlen müsse. Eine Geschworenenjury habe 2019 zunächst Strafzahlungen von gut 80 Mio. Dollar gegen Bayer verhängt. Später sei die Summe deutlich reduziert worden. Der Konzern habe trotzdem Berufung eingelegt. Das mit dem Monsanto-Kauf übernommene Glyphosat-Problem mache dem Konzern schwer zu schaffen. In den USA hätten bereits über 125.000 Kläger Ansprüche auf Schadenersatz angemeldet. Bayer wolle mehr als elf Mrd. Dollar in die Hand nehmen, um das Massenverfahren beizulegen. Doch ein wichtiger Teil des Vergleichs bedürfe noch einer richterlichen Genehmigung.Am 19. Mai habe hierzu eine wichtige Anhörung angestanden. Ergebnis: Bayer müsse nachbessern. Der zuständige Richter habe den geplanten Umgang mit Klagen von Glyphosat-Nutzern moniert, bei denen bislang kein Krebs diagnostiziert worden sei - und dies womöglich auch für eine längere Zeit nicht werde. Der Richter wolle damit sicherstellen, dass diese Menschen auch einen finanziellen Ausgleich erhalten würden. "Es ist üblich, dass Gerichte gewisse Änderungswünsche an so genannten Class Settlement Agreements äußern und wir sind zuversichtlich, die Punkte lösen zu können", habe ein Bayer-Sprecher gesagt. Angesichts der Gemengelage sei es kaum verwunderlich, dass der Aktie der Ausbruch bisher verwehrt geblieben sei. (Ausgabe 20/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:52,71 EUR -1,75% (27.05.2021, 11:15)