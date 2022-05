Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

26,84 EUR +12,54% (25.05.2022, 12:58)



Nasdaq Copenhagen-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

198,40 DKK +15,32% (25.05.2022, 12:45)



ISIN Bavarian Nordic-Aktie:

DK0015998017



WKN Bavarian Nordic-Aktie:

917165



Ticker-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BV3



Nasdaq Other OTC-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BVNKF



Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, Nasdaq Other OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (25.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Impfstoffherstellers Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, Nasdaq Other OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Bavarian Nordic, seit wenigen Tagen im AKTIONÄR-Depot, habe heute einen größeren Auftrag für sein Pockenvakzin gemeldet und in diesem Zusammenhang die Jahresprognosen erhöht, Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, wolle ein nicht genanntes Land seine Bürger gegen Affenpocken schützen. Die Aktie lege deutlich zu.Laut Bavarian Nordic verfüge das Serum als einziges über Zulassungen der US-Gesundheitsbehörde FDA und ihrem kanadischen Pendant. Das Unternehmen befinde sich derzeit im Dialog mit mehreren anderen Regierungen über die Lieferung des Impfstoffs, um den aktuellen Ausbruch der Affenpocken einzudämmen und Möglichkeiten für eine längerfristige Zusammenarbeit zu erkunden, um Vorräte für die künftige Vorsorge aufzubauen.Als Folge dieses Auftrags hebe Bavarian Nordic seine Erwartungen für 2022 an. Der Umsatz werde zwischen 1.300 und 1.500 (zuvor zwischen 1.100 und 1.400) Mio. Dänische Kronen erwartet. Das EBITDA solle nun zwischen 1.000 und 1.200 Mio. Kronen liegen, am unteren Ende 100 Mio. besser als ursprünglich prognostiziert.Es wird vermutlich nicht der letzte Auftrag sein, den Bavarian Nordic an Land ziehen wird, und damit wohl auch nicht die letzte Prognoseerhöhung, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link