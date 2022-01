Börsenplätze Bausch Health-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bausch Health-Aktie:

23,88 EUR +2,27% (14.01.2022, 13:03)



TSE-Aktienkurs Bausch Health-Aktie:

34,12 CAD +1,88% (14.01.2022, 15:59)



NYSE-Aktienkurs Bausch Health-Aktie:

27,265 USD +1,93% (14.01.2022, 15:59)



ISIN Bausch Health-Aktie:

CA0717341071



WKN Bausch Health-Aktie:

A2JQ1X



Ticker-Symbol Bausch Health-Aktie:

BVF



TSE-Symbol Bausch Health-Aktie:

BHC



NYSE-Symbol Bausch Health-Aktie:

BHC



Kurzprofil Bausch Health Companies Inc.:



Bausch Health Companies Inc. (ISIN: CA0717341071, WKN: A2JQ1X, Ticker-Symbol: BVF, TSE-Symbol: BHC, NYSE-Symbol: BHC) ist ein Spezialpharma- und Medizintechnikunternehmen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe von Markenarzneimitteln, Generika und generischen Markenarzneimitteln, rezeptfreien Produkten (OTC) und Medizinprodukten (Kontaktlinsen, Intraokularlinsen, augenchirurgische Geräte und ästhetische Geräte). (14.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bausch Health-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Bausch Health Companies Inc. (ISIN: CA0717341071, WKN: A2JQ1X, Ticker-Symbol: BVF, TSE-Symbol: BHC, NYSE-Symbol: BHC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bereits vor eineinhalb Jahren angekündigt, habe Bausch & Lomb jetzt seine Unterlagen für einen Börsengang eingereicht. Das Listing solle gleichzeitig an der New York Stock Exchange und der Toronto Stock Exchange erfolgen. Damit nehme die Aufspaltung des Mutterkonzerns Bausch Health weiter Fahrt auf.Bausch & Lomb werde zum Börsengang aus dem Pharmakonzern Bausch Health, ehemals Valeant, ausgegliedert. Das Produkt-Portfolio des Unternehmens reiche von Kontaktlinsen und Augenpflegeprodukten bis zu medizinischem Gerät für Augen-Operationen.In den ersten neun Monaten 2021 habe Bausch & Lomb 2,8 Milliarden Dollar umgesetzt - 12 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Damit seien die Kanadier nicht nur kleiner als der Konkurrent Alcon, der im gleichen Zeitraum 6,1 Milliarden Dollar umgesetzt habe, die Schweizer seien mit 26 Prozent auch mehr als doppelt so stark gewachsen.Außerdem habe Bausch & Lomb erstmals seit 2018 ein signifikantes Umsatzwachstum ausgewiesen. 2020 habe noch ein Minus von 9 Prozent zu Buche gestanden, während 2019 das Vorjahresergebnis lediglich um 3 Prozent übertroffen worden sei.Das Marktforschungsunternehmen Fortune Business Insights rechne damit, dass der Markt für Sehhilfen und Augenpflegeprodukte bis 2026 im Schnitt pro Jahr um 5,6 Prozent auf 192 Milliarden Dollar anwachsen werde. Treiber sei laut der Erhebung unter anderem das zunehmende Bewusstsein für Augenkrankheiten in den Schwellenländern.Bausch Health wolle die Erlöse aus dem Börsengang der Augen-Gesundheitssparte für den Abbau seines 20 Milliarden Dollar großen Schuldenbergs nutzen. Sobald Bausch & Lomb ausreichend Informationen zum geplanten IPO vorgelegt hat, wird "Der Aktionär" eine Bewertung abgeben, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link