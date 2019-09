Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



2,445 EUR +2,09% (12.09.2019, 16:14)



2,455 EUR +2,72% (12.09.2019, 16:19)



DE000A2G8Y89



A2G8Y8



TINA



Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www. baumot.de. Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. (12.09.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Baumot Group-Aktienanalyse von Lars Friedrich vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Lars Friedrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hardware-Spezialisten Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) unter die Lupe.Demnächst könnte es wieder gute Nachrichten von Baumot geben. Das Papier des Dieselnachrüsters konsolidiere aktuell auf hohem Niveau. Baumot habe die Gunst der Stunde genutzt, um frisches Kapital einzusammeln - und habe erfolgreich Aktien zu einem Preis unter dem aktuellen Börsenkurs an Investoren verkauft.Im Rahmen einer Kapitalerhöhung seien 1.400.000 neue Anteile ausgegeben worden - für einen exklusiven Kreis. Der Platzierungspreis habe 2,10 Euro betragen. Heute wurde sei vermeldet worden, der Kurs stehe bei etwa 2,45 Euro. Der Abschlag zum Marktpreis betrage also gut 16 Prozent.Durch die Kapitalerhöhung nehme das Unternehmen Millionen Euro brutto ein.Der Hardware-Spezialist habe im August für Volkswagen-Modelle eine Betriebserlaubnis für seine BNOx-Hardware-Nachrüstlösung erhalten. In den nächsten Tagen könnte eine Zulassung für die Nachrüstung von Daimler-Fahrzeugen folgen.Dem Aktienkurs habe die Kapitalerhöhung nichts anhaben können. Der nächste Schub für den Titel könnte mit der Daimler-Zulassung kommen. Auf Sicht der nächsten ein bis zwei Jahre sehe DER AKTIONÄR noch deutliches Potenzial bei Baumot.Anleger müssen sich aber auf eine volatile Entwicklung einstellen, da es sich um ein kleines Spezialunternehmen mit spekulativem Charakter handelt, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.09.2019)