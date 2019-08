Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Baumot Group:



Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www. baumot.de. Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. (30.08.2019/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Baumot Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, nehmen die Coverage der Aktie des Hardware-Spezialisten Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) mit einer Kaufempfehlung auf.Durch zahlreiche Faktoren sei es zu einem schwachen Geschäftsjahr 2018 gekommen. Jedoch zeichne sich bereits im laufenden Geschäftsjahr 2019 ein Turnaround an. Weiterhin würden die Analysten davon ausgehen, dass es durch das PKW-Nachrüstgeschäft, welches durch Daimler und VW mit bis zu 3.000 Euro finanziert werde, zu deutlichen Umsatz- und Ergebnisimpulsen kommen werde.Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 hätten sich die Umsatzerlöse auf 6,19 Mio. Euro (VJ: 9,83 Mio. Euro) reduziert. Durch die Verzögerungen der Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen zur Klimaverbesserung sei das Geschäft in Deutschland noch rückläufig gewesen. Weiterhin sei es durch längere Prüfungsprozesse in Großbritannien zu Verschiebungen in der Bus-Nachrüstung gekommen, was erst in der zweiten Jahreshälfte zu einem Umsatzbeitrag geführt habe. Gleichzeitig seien durch die US-Sanktionen potenzielle Umsatzerlöse aus dem Iran in Höhe von rund 3,0 Mio. Euro weggefallen. Mit dem Umsatzrückgang habe ein negatives EBITDA in Höhe von 6,14 Mio. Euro (VJ: 6,20 Mio. Euro) verbucht werden müssen.Für das laufende Geschäftsjahr 2019 habe das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von 22,00 Mio. Euro und ein EBITDA in Höhe von 1,10 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Diese Guidance beinhalte noch nicht die Umsatzerlöse, welche sich aus dem PKW-Nachrüstgeschäft ergeben könnten. So sollten die Umsatzerlöse insbesondere in Großbritannien, Italien und Israel erzielt werden und laut dem Management seien bereits in den ersten Monaten höhere Umsatzerlöse als im gesamten Geschäftsjahr 2018 erzielt worden. Somit scheine sich bereits im Stammgeschäft eine deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserung abzuzielen.Die Analysten würden aktuell von Umsatzerlösen in Höhe von 21,67 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2019 und weiteren 30,33 Mio. Euro in 2020, bzw. 48,53 Mio. Euro in 2021 ausgehen. Entsprechend sollte sich der Jahresüberschuss von -0,55 Mio. Euro in 2019 auf 2,29 Mio. Euro in 2020 steigern und 5,29 Mio. Euro in 2021 erreichen.Die Analysten würden davon ausgehen, dass dem Unternehmen aktuell der Turnaround gelinge und durch die geförderte PKW-Nachrüstung zudem signifikante Umsatz- und Ergebnissprünge möglich seien.Auf Basis ihres DCF-Modells haben Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, ein Kursziel in Höhe von 3,40 Euro ermittelt und vergeben das Rating "kaufen" für die Baumot Group-Aktie. (Analyse vom 30.08.2019)