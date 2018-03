XETRA-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:

3,68 EUR -1,92% (12.03.2018, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:

1,839 EUR -50,00% (14.03.2018, 05:33)



ISIN Baumot Group-Aktie:

DE000A2DAM11



WKN Baumot Group-Aktie:

A2DAM1



Ticker-Symbol Baumot Group-Aktie:

TINA



Kurzprofil Baumot Group:



Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2DAM11, WKN: A2DAM1, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www. baumot.de. Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. (14.03.2018/ac/a/nw)





Königswinter (www.aktiencheck.de) - Baumot Group: Nachrüstprojekte für Stadtbusse gewinnen weiter an Dynamik - AktiennewsDie Baumot Group AG (ISIN: DE000A2DAM11, WKN: A2DAM1, Ticker-Symbol: TINA), einer der führenden Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung, sieht eine weiter steigende Dynamik im Nachrüstmarkt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Nachdem bereits Mitte 2017 mit der Stadt London ein Rahmenvertrag für die Busnachrüstung geschlossen wurde und zu Jahresbeginn 20 weitere Städte in Großbritannien für die nächsten Förderprogramme entsprechend dem Londoner Beispiel ausgewählt wurden, konkretisieren sich die Nachrüstprojekte zunehmend. So liegen Baumot mittlerweile weitere Absichtserklärungen zur Stadtbusnachrüstung vor. Das geplante Auftragsvolumen beläuft sich hierbei auf umgerechnet rund 3 Mio. EUR. Die Fördermittel stammen direkt von der Britischen Regierung. Die bekannten und hochwertigen BNOx Busnachrüstsysteme von Baumot sind nach dem anspruchsvollem CVRAS Prozess (CVRAS: Clean Vehicle Retrofit Accreditation Scheme) zertifiziert und damit konform mit den Anforderungen des Energy Saving Trust. In Großbritannien werden insgesamt über 200 Mio. EUR öffentliche Fördermittel zur Nachrüstung von Stadtbussen bereitgestellt. Die Baumot Group sieht sich mit dem BNOx System sehr gut aufgestellt, noch weitere Nachrüstprojekte im britischen Raum gewinnen zu können. Durch die frühzeitige Initiierung der Zusammenarbeit mit Baumot sichern sich die Busbetreiber die nötigen Ressourcen für eine schnelle Umrüstung ihrer Flotten auf den neuesten Emissionsstandard.Mitte letzten Jahres hatte sich die Baumot Group als einer von fünf zugelassenen Nachrüstern für die Umrüstung von insgesamt 5.800 Bussen in London qualifizieren. Um die Luftqualität in London nachhaltig zu verbessern, sollen die Stadtbusse bis spätestens zum Frühjahr 2019 auf die Abgasnorm Euro-VI umgerüstet werden. Hierfür wurden Fördermittel in Höhe von rund 78 Mio. Britischen Pfund (ca. 90 Mio. EUR) von der britischen Regierung bereitgestellt. Anfang 2018 folgten Förderzusagen für weitere 20 Städte in Großbritannien. Zusätzliche 40 Mio. Britische Pfund (ca. 46 Mio. EUR) sollen 2018 und 2019 dazu verwendet werden, rund 2.800 weitere Stadtbusse in britischen Städten mit SCR Systemen nachzurüsten, um so die Abgasnorm Euro-VI zu erfüllen. Auch in Deutschland steht die Nachrüstung von Stadtbussen vermehrt im Fokus. Im Dezember 2017 erhielt Baumot einen Auftrag zur Nachrüstung von rund 100 Stadtbussen in Berlin mit dem BNOx System. Damit hatte Baumot den ersten großen Auftrag zur Stadtbusnachrüstung nach dem Diesel-Gipfel Ende November gewonnen, bei dem unter anderem staatliche Fördermittel zur Nachrüstung von Stadtbussen in Höhe von 150 Millionen Euro beschlossen wurde. Neben den Fördermitteln auf Bundesebene, die im Rahmen des Mobilitätsfonds von 1 Mrd. EUR vergeben werden, laufen auch auf Landesebene bereits große Förderprojekte mit zusätzlichen Budgets an.Börsenplätze Baumot Group-Aktie: