Tradegate-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:

2,395 EUR -0,99% (12.10.2018, 14:44)



Xetra-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:

2,3495 EUR -3,35% (12.10.2018, 14:23)



ISIN Baumot Group-Aktie:

DE000A2G8Y89



WKN Baumot Group-Aktie:

A2G8Y8



Ticker-Symbol Baumot Group-Aktie:

TINA



Kurzprofil Baumot Group:



Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www. baumot.de. Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. (12.10.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Baumot Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":André Fischer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Abgasspezialisten Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) unter die Lupe.In hohen Politikkreisen würden sich die Anzeichen verdichten, dass auf die deutschen Autobauer neue Milliardenlasten zukämen. Hintergrund sei die Weigerung der Autohersteller, bei technischen Nachrüstungen älterer Diesel-Autos die Kosten vollständig zu übernehmen.Die Lage bei der Baumot Group bleibe weiter spannend. Die Nachrüstwelle könnte überraschend schnell kommen und dem Nachrüstspezialisten eine lukrative Sonderkonjunktur bescheren. Angesichts des gewaltigen Risikos eigne sich der marktenge Nebenwert allerdings nur für Zocker, die etwas Spielgeld übrig hätten, so André Fischer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.10.2018)Börsenplätze Baumot Group-Aktie: