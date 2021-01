Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Baumot Group:



Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Baumot Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hardware-Spezialisten Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) unter die Lupe.Der Anbieter von Abgas-Nachrüstsystemen sei bereits vor Corona nicht richtig in Gang gekommen. Die Hoffnung auf große Aufträge im Rahmen von Dieselskandal-Erstattungen habe sich nicht erfüllt. Auch eine millionenschwere Wandelanleihe habe nicht verhindern können, dass die Baumot Group nun Insolvenzantrag gestellt habe. Die Baumot-Aktie stürze ab.Die Coronakrise fordere ihr nächste Opfer. Die Baumot-Group habe heute Insolvenzschutz beantragt. Per DGAP sei mitgeteilt worden, dass die "Baumot Group AG - gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften Anbieter im Bereich von Clean Mobility Lösungen - heute, wie auch ihre jeweiligen 100%-igen Tochtergesellschaften, Twintec Technologie GmbH, Baumot Technologie GmbH und Baumot Deutschland GmbH, beim zuständigen Amtsgericht einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung" stelle.Der Aktienkurs der Baumot Group AG stürze daraufhin am Freitag um mehr als zwei Drittel auf nur noch 0,22 Euro ab. Vor dem Corona-Crash im Februar 2020 habe der Small Cap noch bei 1,80 Euro notiert. Den Höchststand habe Baumot im Sommer 2007 bei über 50 Euro markiert. Seitdem sei es fast nur abwärts gegangen.Noch bestünden gewisse Hoffnungen, dass sich Baumot in Eigenregie erhole. Doch die Zukunft spreche eher für neue E-Autos als für Nachrüstungs-Sets bei alten Diesel-Modellen.Auch wenn es in den kommenden Tagen und Wochen zu den üblichen Zockereien mit der Pleite-Aktie von Baumot kommen sollte, rät Martin Mrowka von "Der Aktionär" nun selbst sehr risikobereiten Anlegern von der Aktie ab. (Analyse vom 15.01.2021)