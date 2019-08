Börsenplätze Baumot Group-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:

2,42 EUR -5,47% (16.08.2019, 16:05)



Tradegate-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:

2,41 EUR -8,54% (16.08.2019, 16:24)



ISIN Baumot Group-Aktie:

DE000A2G8Y89



WKN Baumot Group-Aktie:

A2G8Y8



Ticker-Symbol Baumot Group-Aktie:

TINA



Kurzprofil Baumot Group:



Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www. baumot.de. Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. (19.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Baumot Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Hardware-Spezialisten Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem die Baumot Group und Wettbewerber Dr. Pley Zulassungen für ihre Hardware-Lösungen zur Nachrüstung von Dieselfahrzeugen bekommen hätten, würden Politiker und Verbände in Deutschland weiteres Entgegenkommen von Autoproduzenten fordern.Volkswagen und Daimler hätten sich schon bereit erklärt, Nachrüstungen mit bis zu 3.000 Euro pro Wagen zu bezuschussen. Bislang gelte das Angebot der Produzenten allerdings nur für Autos in bestimmten Regionen. Auch der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe verlange eine Ausweitung der Förderung. Insgesamt seien in Deutschland mehr als 5 Millionen Diesel-Autos mit Abgasnorm 5 unterwegs, die von einem Fahrverbot betroffen sein könnten.Die Experten von "Der Aktionär" haben schon geschrieben, dass Baumot davon profitieren könnte, dass immer mehr Politiker das Thema Umweltschutz entdecken. Außerdem stünde womöglich die baldige Zulassung des BNOx-Systems an. Beide Prognosen seien eingetroffen. Die Baumot-Aktie tendiere - unter starken Schwankungen - aufwärts.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link