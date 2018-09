Sofern die Investoren bereit seien, die überaus große Schwankungsbreite der Baumot Group-Aktie in Kauf zu nehmen, könnten auch direkte Long-Positionen mit einem Ziel von zunächst bei 3,59 Euro, darüber bis 4,00 Euro aufgebaut werden. Rücksetzer zurück an 2,50 Euro müssten jedoch zwangsläufig einkalkuliert werden, erst darunter dürfte sich der Chart wieder sukzessiv bärisch eintrüben. Bei einer überschießenden Welle hätte der Wert sogar Platz bis in den Bereich von 4,10 Euro zuzulegen. Dieses Szenario unterliege jedoch politischen Entscheidungen, die nicht gerade für ihre Weitsichtigkeit bekannt seien. (Veröffentlicht am 27.09.2018)



Kurzprofil Baumot Group:



Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www. baumot.de. Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. (27.09.2018/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Baumot Gruppe: Kursfantasie ungebrochen - ChartanalyseDie Baumot Gruppe (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) hängt mit dem Dieselskandal unmittelbar zusammen, doch im positiven Sinne, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Das Papier habe binnen weniger Tage befeuert durch die Dieseldebatte bereits um 75 Prozent zugelegt, Investoren würden auf eine positive Entscheidung für eine Hardwarenachrüstung der alten Dieselfahrzeuge hoffen und hätten schon einmal Vorschusslorbeeren verteilt.Der Technologieanbieter fertige nämlich Produkte u. a. für Nach- bzw. Aufrüstungen von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren und habe bereits von der Debatte um eine Hardwarenachrüstung bei älteren Dieselfahrzeugen profitiert. Doch politisch sei noch nichts sicher, erst am Montag werde eine Entscheidung erwartet.Doch die Vorschusslorbeeren seien schon einmal verteilt worden, die Aktie habe von den Jahrestiefs bei 1,36 Euro bis in den Widerstandsbereich von rund 3,00 Euro zugelegt und pausiere an dieser Stelle zunächst. Per Saldo notiere das Papier ohnehin nur knapp über dem Niveau des Jahresauftaktes und im mittleren Bereich der Schwankungsbreite aus den letzten Jahren. Zwar verspreche der Wert eine ausgesprochene Volatilität, aber auch sehr große Risiken. Eine dauerhafte Verfolgung der Nachrichten zu diesem Thema bleibe unabdingbar.Chartmarken klar gesetztDie kurze Pause um 3,00 Euro könnte bis Montag kurzfristig aber eine Konsolidierung zurück auf 2,50 Euro hervorrufen, darunter dürfte es weiter in Richtung der runden Kursmarke von 2,00 Euro abwärts gehen. Von da an würden wieder strategische Long-Positionen interessant. Doch trotz der präzisen Auswertung könne die an den Tag gelegte Volatilität schnell mal die gesteckten Marken reißen.Strategie: Kleine Positionen empfehlenswert