Kurzprofil Baumot Group:



Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2DAM11, WKN: A2DAM1, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www. baumot.de. Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. (15.03.2018/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Baumot Group-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Ein Engagement in die Baumot Group-Aktie (ISIN: DE000A2DAM11, WKN: A2DAM1, Ticker-Symbol: TINA) drängt sich für uns nicht auf, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Für lebhafte Diskussionen nicht nur bei Autofahrern, sondern auch bei Anlegern sorge derzeit die Debatte um die Nachrüstung von Dieselfahrzeugen. Während Besitzer von Dieselfahrzeugen hohe Kosten und Fahrverbote fürchten würden, würden findige Anleger darauf hoffen, einen Wert zu finden, der von einer anstehenden Hardwarenachrüstung profitieren könnte. Die im nordrheinwestfälischen Königswinter beheimatete Baumot Group könnte zu diesem Kreis zählen.Baumot bezeichne sich selbst als einen führenden Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setze Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen würden insbesondere On-Road (z. B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z. B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen) zählen. Hervorgegangen sei die Gesellschaft aus der Twintec AG.Der Baumot-Vorstand mühe sich redlich, auf das Geschäftsmodell der Firma hinzuweisen und die Baumot-Produkte anzupreisen. In diversen Pressemeldungen kommentiere das Unternehmen jede politische Entwicklung zum Thema Diesel-Nachrüstung, natürlich nicht ohne auf das BNOx System von Baumot hinzuweisen, das über eine technisch überlegene Lösung zur Stickoxidreduktion verfügen solle. Fernsehberichte, z. B. im Nachrichtensender n-tv, würden ebenfalls Baumot-Produkte vorstellen. Kein Wunder also, dass der Titel in allen Diskussionsforen zum Thema "Aktie" hoch gehandelt werde und der Aktienkurs volatil hin und her schwanke.Doch das eingesammelte Geld sei offenbar schon wieder aufgebraucht. Denn zur Finanzierung eines erhöhten Working-Capital-Bedarfs müsse man aktuell auf eine Brückenfinanzierung zurückgreifen. "Um diesen Liquiditätsbedarf zu decken, beabsichtigt der Vorstand und Großaktionär Roger Kavena, Aktien bei einem institutionellen Investor zu platzieren, um den Nettoerlös der Gesellschaft als Aktionärsdarlehen bei einer marktüblichen Verzinsung zur Verfügung zu stellen.", so die Gesellschaft in einer Meldung vom 16. Februar. Und per 19. Februar habe der Vorstand Roger Kavena dann außerbörslich Aktien im Wert von 600.000 Euro zu einem Kurs vom 1,52 Euro je Aktie verkauft. Der Börsenkurs habe an diesem Tag in einer Spanne von 1,60 Euro bis 1,83 Euro gelegen.Diese Meldungen würden signalisieren, dass Baumot trotz eines möglicherweise interessanten Produkts im Moment nicht optimal aufgestellt sei. Dennoch werde die Gesellschaft auf dem aktuellen Kursniveau von 1,72 Euro mit rund 52 Mio. Euro bewertet. Angesichts des bisher zur Verfügung stehenden Zahlenmaterials würden die Experten diese Bewertung trotz der heißen Story im Zuge des Dieselskandals für abenteuerlich hoch halten.Ein Engagement in die Baumot Group-Aktie drängt sich für uns nicht auf, so die Experten in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News". (Ausgabe 3/2018)